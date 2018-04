PALERMO - Pochi dubbi ed una formazione praticamente obbligata. Il Palermo si prepara ad un mini tour de force che inizierà domani sera con la sfida al "Penzo" di Venezia contro i lagunari di Pippo Inzaghi. Un ciclo ravvicinato di incontri visto che poi si tornerà in campo già lunedì al Barbera, dove arriverà il Bari. Due partite fondamentali, un po' come tutte quelle che separano i rosanero da qui alla fine della stagione. Cinque finali che Tedino dovrà gestire con gli uomini contati vista la lunga lista di indisponibili. L'infermeria è piena, anche se l'allenamento di ieri ha dato riscontri positivi almeno in due casi. Stiamo parlando dei due polacchi Dawidowicz e Murawski, tornati regolarmente ad allenarsi in gruppo con i compagni. Oggi sarà importante la rifinitura che il Palermo sosterrà al Barbera per capire se potranno essere lanciati già domani a Venezia, oppure se verranno risparmiati in ottica Bari.Sul modulo non dovrebbero esserci novità, si va avanti con il consueto 3-5-2. In difesa Rajkovic e Struna sono certi di una maglia da titolare, per la terza tutto dipenderà da Dawidowicz. Se il polacco non dovesse essere pronto dall'inizio, allora Accardi potrebbe giocare la prima partita da titolare della sua stagione. Un dubbio che Tedino probabilmente risolverà già oggi, diverso invece il discorso per il centrocampo. Con l'assenza di Coronado, impiegato nello scorso match come mezzala, c'è una maglia in più a disposizione. Resterà fuori uno tra Murawski, Gnahoré e Chochev: il candidato sembra proprio il polacco, pronto casomai ad entrare a partita in corsa. La notizia positiva senza alcun dubbio è il ritorno di Jajalo in cabina di regia, rientrato dalla squalifica.Un possibile ballottaggio potrebbe anche esserci sulla corsia di sinistra con Rolando che scalpita per un posto, ma la sensazione è che a Venezia ci sarà ancora Aleesami dal primo minuto con buona pace del giovane di proprietà della Sampdoria. In attacco nessun dubbio sulla coppia che guiderà i rosa, formata da Trajkovski e La Gumina.