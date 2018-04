PALERMO - Verso la sfida contro il Venezia è scattato l'allarme in casa Palermo per l'attacco. Un sos lanciato per le assenze che i rosanero avranno al Penzo, dove Tedino dovrà fare a meno sia di Nestorovski (stagione praticamente finita per lui) che di Coronado, squalificato per l'occasione. Proprio l'assenza del brasiliano è quella che preoccupa maggiormente tutti i tifosi del Palermo. Il fantasista nell'arco della stagione ha giocato ben trentacinque partite, per un totale di 2774 minuti (uno dei calciatori maggiormente impiegati da Tedino quest'anno). Solo due partite saltate, in casa contro la Pro Vercelli ed in trasferta contro il Perugia. Il bilancio senza Coronado è di una vittoria ed una sconfitta, ma anche quei tre punti conquistati contro la formazione piemontese furono particolarmente sudati al termine di una partita ribaltata da situazione di svantaggio.È inutile negarlo, il Palermo dipende molto da Coronado e l'assenza di Venezia sarà particolarmente dura da mandare giù. Sia da mezzala che da trequartista il brasiliano ha spesso spostato gli equilibri a favore dei rosanero, complice la sua imprevedibilità ed il suo estro. Non sono casuali i nove gol ed i dieci assist, giocatore maggiormente incisivo nelle azioni da rete del Palermo. Adesso bisogna pensare alle soluzioni.Sicuramente il candidato numero uno - e probabile sostituto - sarà Aleksandar Trajkovski. Il macedone ha ritrovato il feeling con il gol nella partita contro l'Avellino, una rete che mancava dal mese di dicembre. Il finale di campionato può essere suo considerando la situazione in attacco: Trajkovski gode della stima e della fiducia di Tedino che lo ha rilanciato dall'inizio negli ultimi due match. Il macedone sta ritrovando piano piano anche la forma migliore per diventare un'arma in più di questo Palermo. Va affinata anche l'intesa con La Gumina, ma finora Trajko ha dato il meglio senza il connazionale Nestorovski. E visto l'infortunio di quest'ultimo, ci sono tutti i presupposti per un finale di stagione in crescendo.