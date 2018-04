PALERMO - Il Palermo dei palermitani. Dopo tanti appelli lanciati nel vuoto, i tifosi rosanero sono stati accontentati ed in questa stagione stanno vedendo ben tre figli della propria città con la maglia del Palermo. Nella partita contro l'Avellino si è riscritto un piccolo record: dopo più di sette anni si sono rivisti tre giocatori palermitani contemporaneamente in campo con la maglia rosa. L'ultima volta risaliva al 15 dicembre 2010: era un match di Europa League, Losanna-Palermo, e nei minuti di recupero Prestia, Ardizzone e Zerbo si trovavano nello stesso momento sul terreno di gioco con gli stessi colori, quelli della propria squadra del cuore. Tre palermitani cresciuti in una Primavera del Palermo all'epoca di altissimo livello, ma che con il passare degli anni si sono un po' persi per strada. L'unico a giocare ancora tra i cadetti è Ardizzone che veste la maglia della Virtus Entella, mentre Prestia e Zerbo si trovano in Lega Pro rispettivamente a Catanzaro e Pagani.Con l'Avellino, dicevamo, si sono rivisti tre palermitani: Accardi, Fiordilino e La Gumina. Tre simboli della "palermitanità" di cui tanto ha parlato Tedino, motore che deve spingere questa squadra nella lotta verso la Serie A. Un senso d'identità che deve fare sentire la squadra ed i tifosi un tutt'uno, fatto che in alcuni momenti della stagione è mancato per la disaffezione del pubblico palermitano per colpa del patron Zamparini. E proprio il patron è stato il primo a dirsi felice per i tre ragazzi che stanno giocando in prima squadra, nonostante in passato sia stato lui stesso a dare pochi spazi ai palermitani. È stato Calaiò a parlare di questo tema in passato, proprio colui che nella scorsa sessione di calciomercato ha sfiorato la maglia del Palermo.Accardi, Fiordilino e La Gumina godono della stima di Tedino che gli ha dato una possibilità sin dal ritiro dello scorso luglio a Bad Kleinkirchheim. Tanti erano i giovani presenti in Austria, pochi quelli rimasti. Ma la qualità non manca, ed un giocatore ha avuto maggiore spazio per dimostrarlo: La Gumina. Nino sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, sfruttando sia la fiducia del tecnico che le tante occasioni avute anche grazie alle diverse assenze di Nestorovski. Il gol contro l'Avellino è da bomber di razza, emblema del suo gioco fatto di estremo sacrificio. C'è stato meno spazio, invece, per Fiordilino e La Gumina ma il finale di stagione potrebbe essere tutto loro viste le difficoltà in difesa e a centrocampo per i tanti infortuni. Il destino del Palermo può essere nelle mani dei figli della sua città.