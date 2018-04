Alberto Pomini si racconta nella nuova tappa del "Palermo Football Tour", format creato dal Palermo Calcio per scoprire le bellezze della nostra città. Il portiere rosanero parla attraversando il Cassaro, cuore pulsante di Palermo: "Palermo rappresenta per me la mia rinascita personale - esordisce Pomini - il fatto di essermi rimesso in gioco in un ambiente nuovo. La città mi ha accompagnato in questo percorso di crescita; questa città è totalmente nuova, diversa dal mio modo di vivere fino a 36 anni. Mi ha permesso di rimettermi in discussione ed in gioco. Palermo è bellissima, rappresenta per me un punto di svolta".con il quale ha iniziato la stagione in rosanero, ma anche con la fiducia datagli da Tedino nelle ultime settimane. "La passione per il calcio è nata con me - racconta il portiere - in Italia ogni bambino ha come punto di riferimento la squadra della propria città e vuole intraprendere quella strada. Nasce tutto come divertimento ed è giusto così fino ad una certa età. Io ancora mi diverto, la passione si trasmette attraverso ciò e con la voglia di essere parte di un gruppo. Questo ti permette ti realizzarti a livello professionale".e con la città si è subito creato un feeling speciale non solo per lui, ma anche per la sua famiglia: "Io e la mia famiglia con Palermo abbiamo un bellissimo rapporto. All'inizio è stata dura, la mia carriera calcistica è stata atipica perché per 13 anni sono rimasto nello stesso posto. Il cambiamento si è sentito maggiormente. A parte l'adattamento iniziale, però, tutta la mia famiglia sta bene. Le mie bimbe mi hanno detto che vorrebbero restare qui anche a fine carriera. Il calore della gente, il sole ed il mare sono il top per una famiglia, cerchiamo di viverla sotto tutti gli aspetti. Penso che non avrei potuto trovare sistemazione migliore. Noi viviamo al mare perché non sfruttare l'aria aperta sarebbe un delitto. In città ci veniamo spesso, soprattutto mia moglie ed io quando cerchiamo di fare gli adulti e la coppia di una volta. È bello vedere i monumenti ed i negozi".Essere padre adesso è un sentirsi sempre in discussione, ogni giorno. Quando uno si sveglia ha sempre degli ostacoli da superare: io penso di essere un padre molto presente, avendo figlie femmine mi sento molto affettuoso. Cerco di trasmettere loro i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori, cerco di dare il 100% per loro come si fa nella vita. Credo loro siano contente, andiamo avanti così".: "Tra dolce e salato preferisco il salato. Non sono mai stato un amante dei dolci, anche se a Palermo mi sono ricreduto. Qui ci sono veramente poche cose che non si possono mangiare (ride, ndr). Mi concedo qualche peccato di gola in più rispetto al passato, anche se bisogna stare attenti alla linea. Affrontare le panelle piuttosto che un'arancina o un rollò lo preferisco rispetto ad una cassata. Al cannolo siciliano, però, non si resiste. Sarei un grande appassionato di pesca, ma con le bimbe il mio tempo libero viene dedicato a loro. Ancora non ho trovato il tempo di andare a pescare, se qualcuno volesse portarmi in barca (ride, ndr)"."Siamo uniti dentro e fuori dal campo, il gruppo è unito per raggiungere un obiettivo. Fuori dagli orari di lavoro ci siamo trovati spesso a cena, abbiamo vissuto insieme il Natale. È bello vivere questi momenti perché siamo tutti sulla stessa barca, un giocatore si unisce all'altro soprattutto nella vita normale. Lì si cerca di darsi una mano, condividendo anche le perplessità. Quest'anno, a prescindere dalle tante nazionalità, si è creato un bel gruppo. Speriamo di poter gioire alla fine tutti insieme".