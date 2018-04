Questa mattina, infatti, è arrivato in città Maurizio Zamparini. Sveglia presto per il patron rosanero che già di buon ora era negli uffici del club in Viale del Fante dove ha incontrato il tecnico Bruno Tedino, il direttore sportivo Aladino Valoti ed il nuovo collaboratore rosanero Adriano Bacconi. Da qui a fine stagione, infatti, Tedino si avvarrà della collaborazione dell'analista fiorentino, conosciuto ai tempi delle nazionali dove Bacconi ha collaborato con Marcello Lippi nella selezione maggiore. Un curriculum di tutto rispetto per lui, con un passato anche al fianco di Roberto Mancini all'Inter. Zamparini ha avuto modo di conoscerlo in una riunione dove il patron ha parlato del percorso che separa il Palermo da qui a fine stagione, con l'obiettivo della Serie A.- racconta Zamparini all'uscita dagli uffici allo stadio - adesso noi non possiamo sbagliare le prossime cinque partite. Sono venuto qui per parlare con loro (Tedino e Valoti, ndr), di pomeriggio vedrò la squadra. Ho accontentato l'allenatore che mi ha chiesto il supporto, malgrado il costo, di un tecnico per gli assetti di gioco. Me l'ha presentato adesso, è stato anche collaboratore di Lippi e Mancini. Gli ho detto che glielo scalerò dallo stipendio (ride, ndr). In questo momento anche se dovesse portare la sorella l'accontenterei per andare in Serie A. La fiducia si vede anche da questa richiesta. Lui sa che il Palermo deve migliorare, questi aiuti tecnici ci servono. Baconi ha detto quello che ha fatto, Tedino e lui si sono conosciuti in nazionale. Il curriculum è di grande livello, speriamo di andare in A e poi rimanga".che di pomeriggio a Boccadifalco riceverà la visita di Zamparini. "Devono ritrovarsi tutti, ho parlato con loro prima di Cittadella - prosegue il patron - Sono convinti di essere la migliore squadra del campionato, devono ritrovare compattezza e non giocare ognuno per se. Ho fatto rilevare a Tedino e al suo collaboratore gli errori come nell'ultima partita, è impensabile che a difesa schierata il difensore non vada incontro sul cross. Non mi fate fare il tecnico, non voglio farlo più". Parole d'elogio da parte di Zamparini anche nei confronti di Bellusci: "Mi hanno fatto piacere le parole di Bellusci, prima della partita gli ho detto "Leone, abbiamo bisogno di te". Mi dispiace perché non doveva ancora andare in campo, ci serviva più avanti. Alle volte per recuperare prima si fanno questi errori, ma per noi è sicuro un uomo in più come carica".una sfida che rievoca tanti ricordi nella mente del patron, ma che non viene vissuta con particolare sentimento: "Non lo sento come un derby, mi interessa solo andare in Serie A. Le ultime cinque partite saranno tutte difficilissime, incontrare chi lotta per salvarsi è ancor più pericoloso. Speriamo che la dea fortuna ci dia una mano, speriamo già domenica di essere secondi da soli. Della trasferta di Venezia mi preoccupa la pressione di dover vincere, dobbiamo giocare liberi come fatto a Bari e Avellino dimostrando di essere più forti. Il Venezia gioca di rimessa. I giocatori sono tutti determinati, anche sabato si è visto il miglior Chochev. A Londra ho avuto un autista bulgaro, gli ho mandato un messaggio in cirillico"."Segnerà La Gumina. La Gumina sta dimostrando di essere un ottimo realizzatore, deve inserirsi ancora appieno. Essere un realizzatore è già una grande dote. I palermitani sono un valore aggiunto per la voglia che hanno dimostrato, l'unico handicap è che sono giovani e inesperti". Chiosa finale di Zamparini sulla lotta promozione: "Secondo me siamo nettamente più forti come squadra rispetto a Frosinone e Parma, non abbiamo partite eccessivamente difficili. Dipende tutto dalla testa dei giocatori, non dobbiamo concedere nulla all'avversario. Non significa mettersi in difesa, ma mettersi bene".