PALERMO - Per Giuseppe Bellusci il calvario non è ancora finito. Rientrato in anticipo nella sfida contro l'Avellino, il difensore rosanero è tornato di nuovo ai box per una ricaduta della lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. "Non sto bene, purtroppo - ammette Bellusci in conferenza stampa - C'era un rischio, ma abbiamo deciso che andava corso. Il dottore mi aveva detto che non ero al cento per cento, ma mi sono impuntato e me ne assumo tutte le responsabilità. La troppa voglia di rientrare non è stata premiata. Chi sbaglia è chi si prende responsabilità, io l'ho fatto perché mi sentivo abbastanza bene, anche se non al cento per cento. Nel corso della carriera mi è capitato di rischiare e spesso è andata bene, stavolta no e mi dispiace. Vedremo nei prossimi giorni come andrà, la prognosi dovrebbe essere di trenta giorni ma lavorerò pure di notte per accorciare i tempi. Mi taglierei una gamba pur di giocare, ma purtroppo non si può.

Sapevo già di non stare bene, ma mi sono assunto la responsabilità. Ho messo la faccia, sapevo dei rischi. Anche solo rifacendo il movimento con cui mi sono fatto male contro il Frosinone, avrei avuto una ricaduta. Ho risentito il fastidio, più accentuato. Ma senza quel movimento, forse non avrei avuto la ricaduta. Ho provato con la fasciatura a comprimere il dolore, ma non ce l'ho fatta. Così ho anche fatto scaldare di più Accardi".

Abbiamo contribuito tutti, magari Bellusci per l'1% e gli altri idem - prosegue - Tutti devono portare una scintilla per andare in Serie A, senza risparmiarci e senza fare calcoli. Se c'è un muro, dobbiamo sfondarlo e andare dritti. L'esperienza poi è diversa, ma al di là di questo l'organico è completo e siamo veramente forti. Poi magari Bellusci ha qualità diverse da Accardi e viceversa, ma tutti hanno sempre fatto la loro prestazione".

Parole d'elogio per Bellusci anche per La Gumina: "Nino è un giocatore fortissimo, va lasciato giocare tranquillo. Sa cosa fare, si è comportato benissimo quando è stato chiamato in causa. Poi ci sono gli errori, ma è normale. Bellusci a vent'anni non era Bellusci a ventotto anni. Io lo abbraccio e lo bacio, gli dico solo di stare tranquillo e di mostrare cosa sa fare. Non gli servono motivazioni esterne, se fa degli errori è solo perché è giovane e deve crescere".

Chiosa finale di Bellusci sulle prossime partite: "Personalmente non ho fatto alcun calcolo, poi non so se il presidente lo abbia fatto con l'allenatore o il direttore. Io penso alla partita di venerdì, io penso a vincere venerdì. Stacchi un giorno, riparti e poi vai avanti, giorno dopo giorno, in funzione di quel che si deve fare. Accantonata la vittoria di Venezia, perché la vinciamo, si pensa alla prossima. Se tutti facciamo così, sono convinto che andiamo in Serie A. Durante il percorso ci sono sempre difficoltà, purtroppo. L'equilibrio è la chiave, sia se vinci, sia se perdi. In altre annate, senza equilibrio, ho visto che si fa fatica. Se ci si esalta per un filotto di vittorie o si vede tutto nero per le sconfitte, non ne esci più".

la voglia di mostrare soprattutto a noi stessi di essere una squadra forte. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà, ma ci siamo riaccesi. Dopo il primo gol abbiamo abbassato un po' e non dobbiamo farlo, dobbiamo mordere la partita. Da qui alla fine dobbiamo giocare tutte le partite con l'acceleratore, a trecento all'ora". Bellusci ammette quanto cambiato nelle ultime settimane: "Tutti i fattori sono importanti, sicuramente l'organizzazione fa la differenza e da qui alla fine, anche se le gambe non sono quelle di novembre, non possiamo permetterci di non essere forti con la testa. Se cerchiamo energie da fattori esterni significa non capire l'importanza della Serie A. Poi sarà l'allenatore a darci le indicazioni partita per partita.. Ha messo dentro tantissima roba in questi mesi, allenandosi con professionalità. Ha una buona conoscenza per affrontare le partite di un campionato di Serie B. Forse abbiamo lasciato qualcosa per strada, cullandoci su qualche dettaglio. Ma personalmente non ho rimpianti, dal primo all'ultimo giorno camminerò forte verso l'obiettivo".