PALERMO - Crederci. Una parola sola deve esistere nel vocabolario del Palermo da qui alla fine del campionato nella continua rincorsa verso la Serie A. I risultati dell'ultimo fine settimana hanno tagliato fuori - probabilmente in maniera quasi definitiva - due concorrenti dalla lotta promozione, Perugia e Bari, che adesso si trovano a cinque punti di distacco da Palermo e Parma. Una corsa che si è ridotta ad appena tre concorrenti: pochi, ma tanti se si considera che da qui alla fine del campionato mancano appena cinque partite. E oggi il Frosinone, terzo "incomodo", ma in questo momento con la migliore posizione di classifica, avrà gli occhi puntati nel posticipo dello Stirpe contro l'Empoli, dove tutti sperano in un assist della squadra di Aurelio Andreazzoli. Un pareggio, per esempio, porterebbe ad una situazione con tre squadre appaiate a 63 punti: in questo caso, la classifica avulsa vedrebbe davanti il Parma, in vantaggio negli scontri diretti sia con il Palermo che con il Frosinone, quest'ultimo in svantaggio con entrambe le avversarie.La partita di questa sera, quindi, dirà molto sulla lotta promozione anche se Zamparini è stato chiaro: il Palermo deve pensare a se stesso. Inevitabilmente il successo contro l'Avellino non deve essere soltanto un acuto, ma l'inizio di un nuovo cammino positivo da qui alla fine del campionato. Non sarà semplice considerando innanzitutto le squadre che la squadra di Tedino dovrà affrontare. Si inizia con il Venezia fuori casa, due giorni più tardi arriva il Bari e infine Ternana, Cesena e Salernitana. Tre partite fuori, due in casa. Due squadre impegnate nella lotta playoff, due nella lotta per non retrocedere ed una in una zona di classifica tranquilla.Il Palermo deve pensare ad un match alla volta, anche se le difficoltà non mancheranno anche in relazione al grande numero di infortunati con il quale deve far fronte in questo momento. Nell'emergenza, però, questo Palermo ci ha abituato ad esaltarsi e l'emblema sono le due partite con l'Avellino: all'andata vittoria nonostante l'uomo in meno, al ritorno un netto tris nonostante la situazione deficitaria tra infortunati e squalificati. Per Zamparini servono 76 punti per approdare in Serie A, altri tredici da qui alla fine il che significa quattro vittorie ed un pareggio. Il Palermo ha l'obbligo di provarci.