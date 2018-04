del gruppo e lo spirito di una squadra costruita per quell'obiettivo, la conquista della serie A. Chi chiede a Bruno Tedino se il suo Palermo si ritrova nei momenti di maggior crisi, specialmente d'organico per via dei tanti e ripetuti infortuni, il tecnico trevigiano risponde in maniera negativa. In effetti i suoi ragazzi ci mettono sempre lo stesso impegno anche se statisticamente quando nell'undici iniziale mancano tanti cosiddetti 'big' chi viene chiamato a sostituirli mette in campo qualità e convinzione. E' accaduto ieri contro l'Avellino con i siciliani che si sono ritrovati, magari non bellissimi dal punto di vista del gioco, ma vincenti contro una formazione non irresistibile ma comunque complicata come quella irpina.della giornata c'è di sicuro la conferma di Nino La Gumina come uomo gol. Il numero 20, alla quinto rete della sua stagione, si è trovato ancora una volta a decidere una sfida con il punto del 2-0 realizzato in apertura di secondo tempo che ha messo in discesa un match altrimenti a rischio, così come avevano dimostrato i pareggi in rimonta di Pescara e Cremonese da una situazione di vantaggio dei padroni di casa. La crescita del ragazzo nato nel quartiere Tommaso Natale prosegue in maniera costante e la contemporanea assenza fino al termine della stagione di Nestorovski non può che aver motivato l'attaccante palermitano che sente con maggior forza l'obiettivo di poter raggiungere una promozione in serie A con la maglia della sua città.poi di una truppa di picciotti che in queste ultime giornate potrebbe avere la possibilità, causa i tantissimi infortuni che stanno falcidiando la rosa del club di viale del Fante, di farsi spazio in maniera decisa per scrivere una nuova pagina della storia rosanero con una promozione firmata da elementi cresciuti nel settore giovanile della società. I vari Accardi e Fiordilino infatti, impiegati ieri in sostituzione di importanti pedine costrette a rientrare ai box per acciacchi fisici, hanno dimostrato di potersi meritare una maglia da titolare anche nelle prossime sfide che risulteranno decisive per comprendere il destino del Palermo. Tedino si coccola dunque i suoi giovani grazie ai quali riparte con grande ottimismo.