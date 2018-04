Dopo quasi un mese il Palermo torna al successo per la gioia del patron Maurizio Zamparini che sottolinea l'importanza dei tre punti conquistati ieri pomeriggio contro l'Avellino: "Era una partita molto difficile viste le assenze, siamo molto contenti per la reazione della squadra - esordisce Zamparini al sito ufficiale del Palermo - Speriamo sia l'inizio di un cammino buono da qui alla fine. I ragazzi che sono entrati in campo l'hanno fatto con lo spirito giusto, è stato meraviglioso anche per i tre ragazzi palermitani. Significa che facciamo un buon lavoro anche coi giovani".: "Speriamo facciano anche venti gol nelle prossime partite per andare in Serie A - prosegue Zamparini - Non dobbiamo vedere la classifica, pensiamo partita dopo partita. Bisogna arrivare a 76 punti, non è facile ma ce la faremo". Adesso davanti a se il Palermo ha altri due impegni ravvicinati, prima la trasferta di Venezia e poi il match interno contro il Bari. "Purtroppo si giocano tante partite ravvicinate - conclude il patron rosanero - dopo venerdì giocheremo il lunedì sera. Questo poi si ripercuote sulle gambe dei giocatori coi tanti infortuni. Sono due partite che affronteremo con lo spirito giusto per cercare di portare a casa sei punti".