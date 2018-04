PALERMO - Un assist, un gol e tanta voglia di tornare protagonista. Trajkovski è stato grande protagonista nel match vinto con l'Avellino ed il macedone non nasconde la sua soddisfazione: "Tutti quelli che sono a disposizione stanno giocando bene e questa partita non conta perché ci sono altre partite decisive da affrontare. Questa gara mi da fiducia perché era da tanto tempo che non giocavo. L'assenza di Nestorovski non mi dà più responsabilità ma devono averla tutti perché dobbiamo pensare ad ognuno di noi come una squadra unita. Senza Coronado a Venezia troveremo il modo di sostituirlo. Rigore? Volevo tirarlo io e Igor che aveva tirato il primo me lo ha concesso. Sento di poter dare qualcosa di importante in questo finale di stagione. La Gumina? È stato bravo a fare il movimento e a farsi trovare al posto giusto".