POMINI 6,5 Sbaglia un'uscita nel primo tempo con Ardemagni che ne approfitta e per poco non lo beffa mentre nella ripresa si prende la rivincita sullo stesso attaccante irpino con una doppia parata da campione.BELLUSCI 6 Si rivede in campo dopo un lungo infortunio e per diversi minuti sembra di rivedere il leader difensivo dei tempi migliori. La condizione fisica però è ancora precaria e lo costringe alla sostituzione con Accardi.STRUNA 6 Lo sloveno gioca con maggior sicurezza con due elementi di esperienza come Bellusci e Rajkovic governando senza problemi il confronto ravvicinato con Ardemagni che ogni tanto gli sfugge.RAJKOVIC 6,5 Il serbo torna al suo posto e fa sentire immediatamente la sua presenza fisica ma anche la lucidità nel far ripartire l'azione dalla retroguardia.RISPOLI 6,5 Si guadagna il rigore che sblocca la gara ed è una costante spina nel fianco della difesa irpina.MURAWSKI 6,5 Buona gara del polacco che morde le caviglie degli avversari fin quando un infortunio al ginocchio non lo mette ko.CHOCHEV 6,5 Chiamato a sostituire Jajalo in cabina di regia il bulgaro se la cava con mestiere ma senza sprazzzi.CORONADO 6,5 Il brasiliano trova il suo terzo gol consecutivo al 'Barbera' è sblocca subito un match che poteva mettersi in salita. Meno discontinuo rispetto alle ultime uscite.ALEESAMI 6 La forma migliore sembra stia tornando anche se ancora c'è da migliorare specialmente in fase di spinta.TRAJKOVSKI 7,5 Un assist per La Gumina e un gol su calcio di rigore a rompere un digiuno che durava dal match con il Cesena. Il macedone si prende la scena in un pomeriggio che può segnare il suo definitivo rientro fra i titolari.LA GUMINA 7 Lotta su ogni pallone, realizza un gol da attaccante di razza e si conquista il rigore che chiude definitivamente i conti. Tedino ha il suo bomber per il finale di campionato.ACCARDI 6FIORDILINO 6FIORE S.V