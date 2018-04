PALERMO - Il ritorno al successo non può che soddisfarlo e adesso che la classifica rivede il suo Palermo in lotta per il secondo posto il periodo buio sembra definitivamente passato. Per Bruno Tedino il 3-0 contro l'Avellino riporta il sereno nell'ambiente rosanero e aiutin vista di questo finale di stagione da vivere al cardiopalma: "Devo concentrarmi sul nostro percorso e nonostante sappiamo che abbiamo avuto tante disgrazie a livello di infortuni noi siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questo rush finale con tante altre squadre forti giocando con ragazzi giovani, oggi eravamo con tre provenienti dal settore giovanile e quindi siamo molto contenti. A parte un quarto d'ora nel primo tempo in cui ci siamo abbassati per il resto abbiamo giocato una buona partita. Guardiamo già a Venezia con l'obiettivo di andare a vincere".Sugli infortuni: "Non posso piangere su queste cose qua ma al contrario dobbiamo essere soddisfatti di chi è subentrato al posto degli infortunati. L'esperienza non possiamo trasferirla ai ragazzi magicamente ma questi giovani hanno messo qualcosa di speciale perché sono fantastici".Sul gol di La Gumina: "È stato molto bravo così come Trajkovski nel trovarlo. Lui giorno dopo giorno non si ferma mai è sa quali sono i suoi margini di crescita e sono tanti.Su infortunati e squalificati: "Penso che fra Murawski, Bellusci e Rajkovic dovremo recuperare il serbo e spero anche Murawski perchè è un trattore ed oggi giocato una gara gagliarda. Poi ci mancherà Coronado per squalifica quindi a Venezia dovremo trovare una nuova situazione con un Trajkovski che oggi non ha dimostrato tutto il suo potenziale. Io lo voglio vedere pressare e fare assist. Oggi il terzo gol spettava a Coronado ma lo ha ceduto con un grande gesto di squadra".Foscarini non è al contrario per niente contento del risultato dei suoi: "Il 3-0 è un pò pesante, non abbiamo avuto un inizio brillantissimo e cambiando la disposizione di qualche giocatore siamo andati meglio. Nella ripresa pensavamo di poter fare meglio ma il gol di La Gumina ci ha penalizzato. Avevo preparato la gara con tre riferimenti ed è giusto che Asencio che è giovane parta dalla panchina. Siamo stati timidi ma abbiamo rivitalizzato il Palermo perchè non eravamo decisi in diverse situazioni".