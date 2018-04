A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 9 Moreo, 14 Rolando, 15 Paula Da Silva, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 26 Santoro, 32 Ingegneri.

All: Bruno Tedino.

AVELLINO: 22 Lezzerini, 27 Laverone, 15 Ngawa, 16 Morero, 3 Marchizza; 23 De Risio, 11 Gavazzi, 14 Di Tacchio; 17 Molina, 9 Ardemagni (cap.), 7 Vajushi.

A disp: 1 Radu, 20 Casadei, 4 Moretti, 5 Kresic, 6 Migliorini, 19 Asencio, 21 Morosini, 30 Cabezas, 33 Wilmots.

All: Claudio Foscarini.

ARBITRO: Antonio Giua (Olbia).

39' Avellino pericoloso con Di Tacchio che conclude due volte consecutive, nella prima colpisce un difensore rosa, sulla respinta batte fuori.36' Scontro fra Pomini e Ardemagni con quest'ultimo che riesce a deviare in porta dove però trova l'intervento provvidenziale di Rajkovic sulla linea.31' Trajkovski fermato in area di rigore con un intervento deciso di Ngawa con l'arbitro Giua che lascia proseguire il gioco.29' Conclusione senza pretese di Ngawa che finisce fuori.26' Fase di equilibrio in campo con entrambe le squadre che provano ad aggredirsi senza però riuscire ad imbastire azioni degne di nota.14' Occasione Avellino prima con Gavazzi e poi con Molina, la conclusione di quest'ultimo a porta vuota finisce alta sopra la traversa.5' Coronado ci prova su punizione, il suo tiro a giro non si abbassa in tempo.3' Palla intelligente di Rajkovic per Coronado che lanciato sulla fascia sinistra serve La Gumina al centro ma l'attaccante non arriva all'appuntamento con il pallone.1' Subito gioco fermo per un fallo su Coronado. Il brasiliano resta a terra dolorante ma poi si rialza.Batte l'Avellino,Squadre pronte a scendere in campo.Coronado 8' rig.22 Pomini: 2 Bellusci, 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli (cap.), 35 Murawski, 18 Chochev, 10 Coronado, 19 Aleesami; 7 Trajkovski, 20 La Gumina.