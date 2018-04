così come stanno già facendo le dirette avversarie per la serie A. Per Bruno Tedino ed il suo Palermo l'imperativo nella sfida casalinga di oggi pomeriggio contro l'Avellino al 'Barbera' (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) è cancellare i tre pareggi di fila brutti e pieni d'incertezze contro Pescara, Cremonese e Cittadella che hanno portato in dote solo diversi infortuni (vedi gli ultimi in ordine di tempo a Nestorovski e Dawidowicz) e una classifica che ha portato i rosanero dal secondo posto in coabitazione con il Frosinone ad una quarta piazza che non vale la serie A diretta ma un play off insidioso contro avversarie agguerrite e sopratutto attrezzate tanto quanto la formazione siciliana. Ecco che i tre punti contro i campani di Foscarini diventano fondamentali per non perdere anche l'ultimo treno che può portare alla promozione diretta nella massima serie.Tedino perde qualche pezzo nel suo 3-5-2 ma ne ritrova qualche altro. In difesa ad esempio tornano disponibili Rajkovic e Bellusci dall'inizio e l'ex tecnico del Pordenone li getta nella mischia contando sulla loro esperienza, che tanto è mancata nelle ultime sfide, in una retroguardia a tre con Struna davanti al solito Pomini. A centrocampo mini rivoluzione con Gnahorè, coinvolto in un piccolo incidente stradale nella giornata di ieri, che partirà dalla panchina con Chochev nel ruolo di Jajalo, il bosniaco deve rifiatare dopo un lungo periodo d'impiego, con Murawski e Coronado ai lati del bulgaro come mezzali. Rispoli e Aleesami saranno ancora impiegati come esterni, con il norvegese in leggero vantaggio su Rolando, mentre in avanti toccherà alla coppia composta da Trajkovski e La Gumina provare a far dimenticare la tegola per l'infortunio occorso a Nestorovski.Foscarini e i suoi, reduci dalla sconfitta con il Frosinone, sono alla ricerca di punti buoni per allontanare la zona retrocessione che adesso dista soltanto tre punti dai 37 dell'Entella. I 40 punti dei biancoverdi non bastano infatti per stare tranquilli e quindi quella con il Palermo è l'occasione per mettersi alle spalle una seconda parte di stagione totalmente negativa culminata con l'esonero di Walter Novellino. All'andata i campani andarono in vantaggio con il Palermo che recuperò al 'Partenio' e vinse per 3-1. Il tecnico schiererà un 4-4-2 con Laverone, Ngawa, Kresic e Marchizza in difesa, Vajushi, Di Risio e Di Tacchio a centrocampo mentre l'attacco sarà guidato da Ardemagni e Asencio.Pomini; Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Chochev, Aleesami; Coronado; Trajkovski, La Gumina. All: Tedino.Lezzerini; Laverone, Ngawa, Kresic, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, Molina; Asencio, Ardemagni. All: Foscarini.