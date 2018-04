PALERMO - Sorriso ed entusiasmo, nonostante l'obbligo di dover vincere. Bruno Tedino è concentrato sulla sfida di domani pomeriggio contro l'Avellino dove il Palermo avrà a disposizione un solo risultato, la vittoria: "Se vogliamo fare un buon finale di stagione dobbiamo farlo con il sorriso e con entusiasmo, non possiamo avere la paura di giocare a calcio - esordisce il tecnico in conferenza stampa - Penso a chi rischia la vita lavorando a 50 metri d'altezza, questo è uno sport e non possiamo avere paura. Si possono avere al massimo delle preoccupazioni per gli avversari, se dovesse esserci paura dovremmo cambiare tutti mestiere. Credo di sapere il motivo per cui ci sono state tante difficoltà a livello muscolare, ma in questo momento pensiamo a domani e non alla dietrologia. La partita di domani è importante, servirà voglia e determinazione. Tutto il resto sono parole dette: tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare, voler fare alle volte vale più di qualsiasi cosa".Domani contro l'Avellino ci sarà spazio per Trajkovski dietro a La Gumina. Dal macedone Tedino si aspetta tanto: "Trajkovski è un giocatore esplosivo, può avere quel indice di pericolosità che a Cittadella non ha fatto vedere. Può spostare l'ago della bilancia anche grazie alla sua tecnica, ha mangiato un po' di m***a in questo periodo. Ha dato un segnale importante, mi ha fatto piacere il fatto che si sia rimesso in gioco. Contro il Cittadella ha fatto un secondo tempo dinamico, ma da lui ci aspettiamo giocate importanti. Lui è un giocatore particolare, non è una punta e neanche un centrocampista. Deve lavorare tra le linee, libero di raccomandazioni"."Per suonare un certo tipo di musica, però, ognuno deve avere il suo posto - prosegue Tedino - Quando abbiamo sostenuto un certo tipo di calcio ha fatto vedere cose importanti. In questo momento ha bisogno di essere sereno, con la libertà di sbagliare anche qualche giocata. Per me dall'inizio è cresciuto molto, anche se in campo non l'ha dimostrato. È maturato molto. Nestorovski e Trajkovski insieme? I migliori ingredienti spesso tra di loro non funzionano. Nel calcio ci sono delle possibilità dove i migliori giocatori insieme non si incastrano. Moreo ha fatto dei mesi in naftalina per dei problemi fisici. Quando perdi il treno per giocare diventa difficile. L'ho visto bene ultimamente, ci servirà nel finale di campionato".La Gumina è proprio il giocatore che adesso avrà sulle spalle la responsabilità dell'attacco visto l'infortunio di Nestorovski: "Se non gioca, deve giocare. Se gioca, sente il peso della responsabilità. Il momento particolare vale per tutti, La Gumina ha ventidue anni e ho voluto fortemente che restasse. Sta migliorando molto. Essendo un giocatore con la "palermitanità" in corpo sta giocando per un obiettivo importante. Se sente la responsabilità è giusto, è sbagliato se dovesse sentire ansia. Lui ha portato in un momento della stagione una ventata di positività con grande umiltà. L'ho visto molto bene".Testa alla partita di domani, ma senza paura dell'esonero nonostante la presenza a Cittadella di Gianni De Biasi: "Nel Triveneto mi conoscono tutti da tantissimo tempo, mi hanno visto in giro per tutti i campi per fare confronti o seguire dei match. Gianni De Biasi l'ho visto giocare, per me è un esempio come calciatore. Ho lavorato nel settore giovanile del Treviso quando lui, l'anno dopo, ha smesso di giocare a calcio. Ho sempre avuto un rapporto leale e onesto con persone come De Biasi, per questo lui mi ha chiamato. Se vedessi che all'orizzonte c'è un De Biasi di turno che con la bacchetta magica cambierebbe il Palermo me ne andrei, ma so che non è così. So cosa significa allenare questa squadra e so quali difficoltà ci sono e ci saranno. Presumo di saperne qualcosa in più di chi viene a vedere la partita"."Ci mancano i due punti con la Cremonese - ammette - Contro il Pescara abbiamo fatto una partita sottotono e c'è andata anche bene. Il Cittadella non ti fa mai giocare palle pulite, ci sta perdere o pareggiare. I due punti che abbiamo buttato veramente sono quelli con la Cremonese. Adesso dobbiamo vincere tutte le partite, non ci sono più calcoli da fare. Dobbiamo giocare a briglie sciolte, vincere per aprire scenari diversi. Ci siamo sempre trovati meglio a rincorrere".Chiosa finale di Tedino sull'assenza di Jajalo a centrocampo: "Nei momenti di difficoltà ci siamo appesi a lui, in questo momento è un giocatore di grande spessore. A Bari giocò Dawidowicz, ci mancherà anche lui. È normale che in questo momento dovremo inventarci qualcosa. Alla fine le assenze sono pesate tantissimo in questo momento. Per fortuna l'assenza di Jajalo è passeggera vista la squalifica, domani non avremo neanche Dawidowicz. Speriamo che questa epidemia di infortuni finisca. Questo ruolo è molto delicato. Stravedo per Fiordilino, non vedo l'ora di buttarlo in campo perché merita. Quel ruolo non è suo, lui è dinamico e aggressivo che fa benissimo la mezzala".