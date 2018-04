PALERMO - Sliding doors nell'infermeria del Palermo. Sicuramente la botta degli infortuni di Dawidowicz e - soprattutto - Nestorovski ha mandato giù a livello d'umore il tecnico Bruno Tedino, ma nonostante ciò sono arrivate anche delle notizie positive. Per due giocatori che entrano, ben tre escono dal "tunnel". Stiamo parlando di Josip Posavec, Slobodan Rajkovic e Giuseppe Bellusci. Tutti e tre si sono regolarmente allenati ieri con il resto dei compagni, proseguendo così la marcia d'avvicinamento verso la sfida interna contro l'Avellino. Rientri che metteranno qualche piccolo dubbio nella testa dell'allenatore del Palermo che potrebbe anche pensare al ritorno al 3-5-2 dopo l'esperimento - fallito, visto il risultato - del 4-3-2-1 schierato contro il Cittadella e obbligato per le difficoltà di formazione.Tedino ha riprovato la difesa a tre nell'allenamento di ieri, quello dell'antivigilia del match. Sia Rajkovic che Bellusci sono stati lanciati nella mischia insieme ad Accardi, terzo difensore a completare la cerniera difensiva. Assente il solo Struna, ma sul suo impiego contro l'Avellino non dovrebbero esserci dubbi: così come Coronado ha svolto un allenamento differenziato programmato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Da capire, invece, la tenuta atletica di Bellusci. Il difensore di Trebisacce non gioca un match ufficiale dal 10 marzo, vittoria per 1-0 contro il Frosinone e non ha sicuramente i novanta minuti nelle gambe. Possibile, quindi, ipotizzare una staffetta con Accardi che entrerebbe a partita in corsa.Nulla da inventare, invece, il centrocampo considerando l'infortunio di Dawidowicz e le squalifiche di Jajalo e Gnahoré. Sono tre i centrocampisti a disposizione di Tedino e tutti scenderanno in campo dall'inizio. In cabina di regia ci sarà Luca Fiordilino che prenderà in mano le chiavi della linea mediana al posto di Jajalo. AI suoi fianchi agiranno Murawski e Chochev, quest'ultimo a caccia del riscatto dopo la pessima prestazione fornita contro il Pescara. In attacco Tedino ha provato la coppia Trajkovski-La Gumina, ma il primo dovrebbe lasciare spazio a Coronado.