Il centrocampista del Palermo è stato protagonista di un incidente stradale sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale . È avvenuto intorno alle 9.30 lo scontro tra l'auto in cui viaggiavano il calciatore rosanero e un'altra autovettura, rispettivamente una Mercedes Classe B e una Golf. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e il traffico è stato deviato, provocando anche delle code per qualche chilometro e per una manciata di minuti. Per fortuna non ci sono feriti, solo tanto spavento sia per Gnahorè che per gli altri soggetti coinvolti nell'incidente. Sul posto è sopraggiunto Ilija Nestorovski, il quale si trovava poco più dietro e ha visto il suo compagno di squadra coinvolto per l'incidente. Per stemperare un po' la tensione e la paura per l'impatto, sia Gnahorè che Nestorovski si sono concessi qualche foto con alcune persone ferme in coda