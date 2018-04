PALERMO - Avanti, ma con quale spirito? Il Palermo da oggi torna ad allenarsi in città per preparare la partita di sabato pomeriggio al Barbera contro l'Avellino. Sembra retorica, ma anche la sfida contro gli irpini sarà uno snodo fondamentale nella corsa verso la Serie A. Sono ormai troppe, però, le occasioni mal sfruttate dai rosanero: gli ultimi tre pareggi ne sono l'esempio, compreso anche quello di Cittadella. Al Tombolato, infatti, si è vista una squadra smorta, capace di tirare verso la porta soltanto in una occasione nell'arco di novanta minuti.Troppo poco per un Palermo che vuole andare in Serie A, adesso scivolato al quarto posto in classifica. E pensare che alla fine del girone d'andata questa rosa chiudeva con il titolo di campione d'inverno in mano, con un eccessivo ottimismo su quelle che sarebbero state le sorti della stagioni. Poi, però, un mercato deficitario (non bisogna dimenticare che è andato via un centrale come Cionek...), fatto di innesti anonimi (guardando il rendimento attuale di Puscas, Di Carmine e Calaiò c'è a dir poco qualche rimpianto) ed un crollo della forma fisica hanno inciso.Tedino, mai come in questo momento, è stato messo in discussione da Zamparini. In discussione, non sfiduciato. La presenza di De Biasi in tribuna a Cittadella non era premonitrice di un cambio in panchina, ma sicuramente avrà messo ulteriore pressione ad un allenatore che - ricordiamolo - per la prima volta si è affacciato alla Serie B in questa stagione. Eppure pian piano ha visto uscire di scena i "suoi" uomini: Lupo, Varrica (anche se, in questo caso, parliamo di un ragazzo presente già da qualche anno in società) e infine Peressutti. Mosse che probabilmente avrebbero portato qualche altro tecnico alle dimissioni, ma non Tedino.Una forte corazza contro ogni intemperia e contro ogni intervento extra campo da parte del patron Zamparini. Ormai anche attraverso il sito ufficiale il numero uno friulano lancia frecciatine al tecnico, dopo averlo lodato in passato con una positività eccessiva. A tutto ciò, però, ci siamo abituati. Mai come in questo momento il Palermo vede lontana la Serie A. Il calendario non sorride, anche perché la squadra con il cammino più semplice da qui alla fine ce l'ha il Parma. Tedino, però, ha parlato di una tabella di marcia e di una soglia punti con la quale si va in Serie A. La cifra dovrebbe essere tra i 70 ed i 72 punti: con quattro vittorie si può tornare a sognare. Bisogna cambiare marcia, con l'Avellino bisognerà superare le difficoltà sia in campo che fuori per tenere viva una minima speranza.