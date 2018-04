Da ormai un mese il Palermo è a secco di vittorie: un'assenza dai tre punti che sta incidendo sul cammino dei rosanero, scivolati dopo l'ultima giornata di campionato al quarto posto in classifica. Una sconfitta, poi tre pareggi consecutivi tutti dal sapore diverso. L'amarezza con il Parma, la rabbia con il Pescara, il rammarico contro la Cremonese e infine l'agrodolce contro il Cittadella. Quello che accomuna queste quattro partite, però, è il risultato finale che ha visto uscire il Palermo sempre senza i tre punti in tasca.L'ultimo trionfo risale al 29 marzo quando la squadra di Bruno Tedino espugnò il "Comunale" di Chiavari battendo per 2-1 la Virtus Entella. In casa, addirittura, la vittoria manca dal 25 marzo. In quel caso il successo arrivò nettamente, con un 4-0 contro il Carpi. Un Palermo che anche in quel caso giocò con una formazione abbondantemente spuntata dalle assenze dei nazionali; stavolta gli stessi interpreti saranno assenti, ma per gli infortuni. Basti pensare che del terzetto difensivo che giocò contro i biancorossi (Szyminski, Rajkovic e Dawidowicz) non dovrebbe esserci nessuno, così come Nestorovski., necessaria se questa squadra vuole continuare ad ambire alla Serie A. Anche perché adesso il calendario non è a favore dei rosanero rispetto alle dirette concorrenti per la massima serie. Avellino come punto per rimettere le ali e lanciare la rincorsa alla Serie A.