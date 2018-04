Dopo il pareggio contro il Cittadella, il patron del Palermo Maurizio Zamparini commenta così il risultato del Tombolato al sito ufficiale del club: "È un risultato che, visto l'andamento della partita e gli infortuni, ci può anche andare bene. Mancano sei partite, la Serie A è ancora lì: non possiamo sbagliare niente"., ma sicuramente non hanno fatto piacere gli infortuni di Dawidowicz e Nestorovski: "Sono il segno delle decisioni che abbiamo preso troppo tardi due settimane fa - prosegue Zamparini, parlando dell'esonero del preparatore atletico Roberto Peressutti - C'è qualcosa che non va nella preparazione di tutto l'anno. Sentirò oggi i responsabili del settore medico, vedremo come fronteggiare questo momento delicato. Anche con i gialli di Jajalo e Gnahoré la dea fortuna non è dalla nostra parte".che ha vinto negli ultimi cinque minuti - ammette il patron - Sia loro che il Parma sono alla nostra portata, l'importante è recuperare lo spirito giusto. Ieri si è visto in un campo non semplice come Cittadella"."Chi entrerà dovrà avere polmoni in più per fare risultato, dobbiamo farlo ogni domenica se vogliamo andare in Serie A. Sarà un peso che avranno i giocatori, ma dovranno scendere in campo tranquilli. Li ho sentiti, loro si sentono superiori ma devono anche dimostrarlo in campo vincendo".