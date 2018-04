su una situazione già di per sè pericolante allora c'è da lottare ancora di più per tenere aperto un discorso serie A che, mai come dopo il terzo pareggio di fila, per il Palermo adesso diventa davvero complicato. Contro il Cittadella ci si aspettava una prova d'orgoglio, dopo il pari beffa con la Cremonese ed i quattro punti dilapidati nei match casalinghi fra il Pescara ed i lombardi di Tesser, mentre al 'Tombolato' si è rivista la stessa formazione rosanero stanca e senza idee, incapace d'impensierire una squadra organizzata come quella veneta ma apparsa davvero poca cosa nonostante le grandi occasioni da gol concretizzate contro i siciliani. Ai rosa di sicuro fa difetto l'atteggiamento ma di sicuro gli infortuni praticamente a freddo capitati a Dawidowicz e Nestorovski hanno messo in crisi una squadra già costretta a dover cambiare modulo per le assenze e gli infortuni., vincolato dall'assenza di Szyminski e Rajkovic, provava a dare una scossa all'ambiente frustrata immediatamente dalle defezioni che hanno colpito giocatori in questo momento fondamentali per gli equilibri. In campo è scesa in soccorso la giovane leva palermitana (Accardi e La Gumina) che non ha per nulla demeritato mettendoci voglia e concentrazione che non è stata comunque sufficiente per portarsi a casa tre punti che sarebbero stati buoni per non perdere il Frosinone. I ciociari infatti, vincendo con l'Avellino, si staccano dopo diverse settimana dalla compagnia dei rosanero agganciati dal Parma , che a pari punti si trova al terzo posto, e in un sol colpo si vedono insidiati anche dal Perugia che adesso bussa anche alla porta dei siciliani a soli tre punti di distacco.Con l'Avellino c'è una sicurezza, i rosa saranno in totale emergenza alla luce anche delle squalifiche di Jajalo e Gnahorè. Dunque non solo una difesa da inventare ma anche un centrocampo da rifondare con quello che ci sarà a disposizione e un attacco che con molta probabilità dice addio per questo finale di stagione al riferimento principale Nestorovski. Il macedone (sospetta lesione del bicipite femorale destro così come per Dawidowicz, ndr) lascerà spazio a La Gumina, che ritrova una maglia da titolare dopo il buon periodo condito da tre gol consecutivi, rimasto a questo punto insieme a Moreo come uomo gol su cui fare affidamento per salvare l'obiettivo della serie A che settimana dopo settimana sta sfuggendo.