A disp: 1 Alfonso, 6 Scaglia, 7 Schenetti, 11 Kouame, 18 Arrighini, 20 Pasa, 25 Maniero, 26 Fasolo.

All: Roberto Venturato.

PALERMO: 22 Pomini; 3 Rispoli, 6 Struna, 28 Dawidowicz (Accardi 10'), 19 Aleesami; 35 Murawski, 8 Jajalo, 13 Gnahoré; 7 Trajkovski, 10 Coronado; 30 Nestorovski (La Gumina 28').

A disp: 1 Maniero, 31 Guddo, 9 Moreo, 14 Rolando, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 23 Fiore 32 Ingegneri.

All: Bruno Tedino.

45' Tre minuti di recupero.32' Doppia occasione ravvicinata per il Cittadella prima con Chiaretti che da fuori anche grazie ad una deviazione coglie il palo, la seconda con Bartolomei che impegna Pomini.28' Infortunio grave per Nestorovski che non riesce nemmeno ad appoggiare la gamba destra a terra, al suo posto entra La Gumina.15' Fuori anche un centrale di Venturato per infortunio, Pelagatti lascia il posto a Pezzi.11' Punizione potente di Trajkovski che impegna severamente Paleari.10' Niente da fare per Dawidowicz costretto ad uscire, al suo posto Accardi.8' Varnier stacca da solo in area non trovando per poco il vantaggio. Nel frattempo Dawidowicz è costretto ad uscire per infortunio.6' Conclusione di Lora servito da Vido, tiro deviato in corner.3' Ripartenza di Trajkovski che serve palla a Gnahorè, il francese mette in mezzo ma il suo cross viene deviato in angolo.Batte il Cittadella,Squadre fra poco in campo.Tedino opta per il 4-3-3 con l'assenza di Szyminski che costringe il tecnico a schierare una difesa a quattro con l'arretramento di Rispoli e Aleesami. In attacco Trajkovski e Coronado al fianco di Nestorovski.12 Paleari; 19 Pelagatti (Pezzi 15'), 24 Adorni, 13 Varnier, 3 Benedetti; 5 Lora, 4 Iori (cap.), 16 Bartolomei; 10 Chiaretti; 29 Vido, 17 Strizzolo,Luigi Nasca (Bari).