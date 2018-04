CITTADELLA (PADOVA) - Un pareggio agrodolce, ma con lo spirito giusto. Nonostante il terzo X consecutivo, Bruno Tedino cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno per il suo Palermo. La panchina traballa (al Tombolato era presente Gianni De Biasi, uno dei papabili per la sostituzione), ma non è un aspetto che passa per la testa del tecnico rosanero. "Ci siamo presentati a Cittadella già con delle defezioni importanti come Bellusci, Rajkovic e Szyminski - esordisce Tedino a Sky Sport - Dopo un quarto d'ora si è fatto male Dawidowicz. Abbiamo cambiato sistema di gioco in due giorni, i ragazzi sono stati meravigliosi e con grande spirito di sacrificio. Stiamo giocando con tanti giovani. Siamo rimasti in piedi contro una squadra forte, ho detto ai ragazzi che con questo atteggiamento avremmo vinto la partita di sabato scorso contro la Cremonese"."Quando siamo al completo siamo una squadra forte - prosegue Tedino - Abbiamo avuto un sacco di problemi che ci hanno tappato le ali. C'è un numero di punti da raggiungere, con questo tipo di intensità lavorativa come oggi vinceremo tante partite. Ne sono convinto. Sabato, però, oltre agli infortuni avrò anche due infortunati".Chiosa di Tedino sulle condizioni di Nestorovski, alle prese con un infortunio al bicipite femorale che potrebbe aver sancito la parola fine alla sua stagione: "L'infortunio di Nestorovski è un duro colpo. Stiamo ricevendo tanti cazzotti, ma siamo anche pronti a darli. Dobbiamo dimenticare le difficoltà che abbiamo avuto e giocare con serenità".