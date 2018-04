POMINI 6 Salva in un paio d'occasioni ed è anche fortunato quando il tiro di Chiaretti deviato finisce sul palo.RISPOLI 6 Nonostante la sua posizione arretrata si fa vedere spesso dalle parti dell'area veneta.STRUNA 6,5 Lo sloveno dopo un assestamento iniziale governa bene la difesa con interventi quasi sempre in anticipo.DAWIDOWICZ S.V Parte da centrale nella difesa a quattro ma è costretto a lasciare il campo dopo dieci minuti per infortunio.ALEESAMI 5,5 Più propositivo rispetto alle ultime uscite ma ancora poco incisivo.MURAWSKI 6 Si fa preferire in fase di rottura piuttosto che in costruzione.JAJALO 6 La sua presenza stasera serve solo a non scollare i reparti. Incide pochissimo.GNAHORE' 5,5 Ci si aspettava di più dal francese che denota un evidente calo di forma.CORONADO 5 Così come Gnahorè la sua presenza è quasi impalpabile, perde tantissimi palloni facendo arrabbiare Tedino.TRAJKOVSKI 6 Un calcio di punizione pericoloso e qualche giocata pregevole. Niente più.NESTOROVSKI 5 Qualche spunto palla al piede poi l'infortunio che fa preoccupare tutto l'ambiente rosanero.ACCARDI 6 Chiamato a freddo per sostituire Dawidowicz si cala con personalità nel ruolo di centrale, con l'Avellino potrebbe toccare ancora a lui.LA GUMINA 5,5 Prova ad incidere ma sbatte contro i bravi difensori veneti.CHOCHEV S.V