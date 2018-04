i vincitori della XXXV edizione del Vivicittà di Palermo che si è disputata stamane nel capoluogo siciliano e organizzata dall’Uisp Palermo. Vittorie nette per entrambi gli atleti che hanno subito imposto il loro ritmo relegando i rispettivi avversari ad uno sterile inseguimento. Partenza alle ore 9.30, in contemporanea con le altre 42 città italiane e 12 estere, con il tradizionale segnale Rai-GR1. Campo di gara via Libertà, il centro cittadino per due giri da sei chilometri ciascuno. Per Idrissi, reduce dalla conquista del titolo regionale assoluto nei 10000 in pista, tutto facile e buon crono finale di 39’20.subito dopo avere tagliato il traguardo; sono molto contento di questa vittoria . Gara relativamente facile – ha concluso Idrissi - ho seguito le indicazioni del mister (Giampaolo Mantegna n.d.r.), da mercoledì ero fermo per un problema al tendine, dunque sono partito piano gestendo la gara e aumentando ritmo e velocità nella seconda parte della stessa”.è giunto un ottimo Lucio Cimò (Universitas Palermo) che ha avuto la meglio di una manciata di secondi su Alberto Fieramosca (Marathon Club Sciacca) e Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi). Gara al femminile dominata, come da copione, da Silvia La Barbera, suo il titolo italiano assoluto di corsa campestre del 2016. L’atleta tesserata per la Caivano Runners ha fatto il vuoto fermando il crono a 43’56. Secondo posto per Chiara Immesi fresca trionfatrice al Trofeo del mare di Bagheria, terza Annalisa Di Carlo (Mega Hobby Sport), che gara dopo gara sta ritrovando forza e carattere.mi sono davvero divertita. E’ stato un buon allenamento in vista dei 10000 su pista in programma il 21 aprile a Firenze. Nel futuro – ha concluso l’altofontina – una mezza maratona ed un maratona (la prima della carriera n.d.r.), a Valencia il 2 dicembre prossimo”.