A disp: 1 Maniero, 31 Guddo, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 9 Moreo, 14 Rolando, 16 Balogh, 18 Chochev, 20 La Gumina, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 32 Ingegneri.

All: Bruno Tedino.

CREMONESE: 27 Ujkani; 23 Cinaglia, 15 Marconi, 21 Canini (cap.), 40 Garcia Tena; 34 Arini, 35 Cinelli, 5 Croce (Macek 10'), 33 Renzetti; 7 Piccolo, 30 Camara.

A disp: 1 Ravaglia, 16 D'Avino, 4 Sbrissa, 11 Scamacca, 18 Pesce, 19 Scappini, 20 Perrulli, 31 Macek, 32 Gomez.

All: Attilio Tesser.

44' Chiara occasione da gol per il Palermo con Gnahorè che vince involontariamente il muro della Cremonese e si presenta a tu per tu con Ujkani, il tiro del francese però è debole e impreciso ed esce fuori.42' Pomini mette i brividi ai tifosi rosanero con un'uscita difettosa che però lo vede riparare in seconda battuta.38' Cremonese pericolosa con Macek che viene anticipato di testa da Murawski.33' Camara riceve in area e tira di prima intenzione, Struna devia in corner.30' Murawski recupera palla ma poi conclude centralmente, Ujkani para.27' Aumenta la pressione dei rosanero che dopo un duetto Coronado-Aleesami vedono lo stesso norvegese portarsi alla conclusione con un rasoterra velenoso che fa la barba al palo alla sinistra di Ujkani.25' Ci prova Gnahorè con un potente destro da fuori, alto sopra la traversa.22' Gol annullato a Garcia Tena per posizione di fuorigioco, il calciatore della Cremonese aveva superato Pomini con un colpo di testa.13' Ancora una volta difettoso il controllo palla di Coronado che in area si fa anticipare da un avversario.10' Gioco fermo per assistere l'infortunato Croce costretto ad uscire, al suo posto Macek.3' Rosa propositivi con Murawski che serve Coronado che però si allunga troppo il pallone.Batte il Palermo,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Tedino conferma il 3-5-2 con Coronado alle spalle di Nestorovski.: 22 Pomini; 28 Dawidowicz, 6 Struna, 24 Szyminski; 3 Rispoli, 35 Murawski, 8 Jajalo, 13 Gnahoré, 19 Aleesami; 10 Coronado; 30 Nestorovski (cap.).: Federico La Penna (Roma 1).