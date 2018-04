POMINI 6 Un brivido nel primo tempo con un'uscita difettosa, poi poco lavoro per l'ex Sassuolo che si vede due volte superato ma in fuorigioco. Incolpevole sul gol di Scamacca, Szyminski si perde l'attaccante.DAWIDOWICZ 5 Non appare lucidissimo e nei disimpegni risulta troppo frettoloso.STRUNA 5,5 Prova a mettere una pezza dove può ma la Cremonese trova quasi sempre un buco dove insinuarsi.SZYMINSKI 5 Ad intermittenza, trova buoni interventi poi vanifica tutto con altrettanti brutte marcature come nel caso del gol di Scamacca.RISPOLI 6 Propositivo ma poco fortunato. Coronado segna dopo una deviazione di Ujkani su una sua conclusione.MURAWSKI 6 Generoso ma anche parecchio falloso. Il polacco gioca un'onesta gara.JAJALO 6,5 Esce stremato ma fra gli applausi del pubblico che ne ha apprezzato la saggezza nel districarsi in diverse azioni di gioco.GNAHORE' 6 Si divora letteralmente due occasioni da gol nel primo tempo, fra l'altro propiziate da lui, ma gioca comunque la solita gara di sostanza e qualità.ALEESAMI 5 Un fantasma in campo, non prova mai il dribbling ed i cross sono imprecisi.CORONADO 6,5 L'unico a salvarsi non fosse altro per l'ennesimo gol, l'ottavo del suo campionato, che però non serve ancora una volta.NESTOROVSKI 5,5 Dove sono finiti i gol dell'attaccante macedone? Grande lavoro per far salire la squadra ma niente più.ACCARDI S.VLA GUMINA S.VTRAJKOVSKI S.V