, in cui è arrivato un solo punto ma più in generale la squadra ha dimostrato di essere abbastanza instabile sul piano tattico, tanto da indurre lo stesso Tedino a recitare il mea culpa dopo la gara di sabato scorso contro il Pescara. Ecco che il prossimo match, quello di dopodomani contro la Cremonese, potrebbe vedere ancora una volta un nuovo Palermo sul piano della formazione di partenza. E se in attacco resta da capire quali saranno le condizioni dei principali candidati ad una maglia da titolare, con Nestorovski che vuole tornare a segnare su azione al "Barbera" e La Gumina che vuole seguire l'onda lunga delle ultime gare, ecco che il tecnico rosanero si porta dietro un dubbio piuttosto importante per le maglie da assegnare a centrocampo. Contro il Parma Gnahorè e Murawski hanno agito ai fianchi di Jajalo, il quale è stato poi l'unico confermato nella zona nevralgica per il match contro gli abruzzesi, in cui gli è stato affiancato Chochev., apparso fuori fase e soprattutto poco concentrato, sembra essere l'unica certezza per Tedino in vista del match contro la Cremonese. Il tecnico del Palermo vorrebbe affidarsi ad un centrocampo in cui dinamismo e geometrie possano essere sempre ad un livello alto per cercare di aggredire i grigiorossi, in aperta crisi di risultati. Per questo motivo, Jajalo è l'unico che non rischia di perdere il posto nell'undici di partenza, mentre almeno uno tra Gnahorè e Murawski dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto dopo essersi accomodati entrambi in panchina contro la compagine di mister Epifani. Proprio così, "almeno" uno dei due giocherà. Anche perchè prima Tedino dovrà sciogliere il nodo relativo al modulo con cui affrontare i lombardi, in una gara in cui sarà necessario sbloccare il risultato e portare a casa l'intera posta in palio, ma senza sbilanciare troppo una squadra che ha dimostrato di soffrire proprio contro il Pescara., Tedino sembra avere le idee piuttosto chiare sui giocatori da chiamare in causa per completare il centrocampo. Qualora dovessero esserci contemporaneamente in campo dal primo minuto Nestorovski e La Gumina, con il supporto di Coronado sulla trequarti com'è avvenuto contro il Pescara, sarà Gnahorè ad affiancare Jajalo in mezzo al campo. Nel caso in cui il Palermo dovesse giocare con lo stesso assetto tattico visto a Parma, ovvero con il brasiliano che agirà alle spalle di una sola punta (più Nestorovski di La Gumina), allora ci sarà spazio in mezzo al campo anche per Murawski. Proprio quest'ultima, che ponendola su un piano numerico corrisponderebbe ad un 3-5-1-1, sembra essere la strada preferita da Tedino per iniziare la sfida contro la Cremonese, in modo anche da avere un maggior numero di armi da sfoderare a gara in corso qualora le cose non dovessero mettersi nel modo giusto.