PALERMO - Un solo obiettivo: la Serie A. Non è certo una novità che il Palermo vada a caccia della promozione, ma mai come in questo momento i rosanero sono compatti per centrare la massima serie. Anche ieri in conferenza stampa il direttore sportivo Valoti ha lanciato il monito: senza Serie A la stagione del Palermo sarà un fallimento. Un messaggio colto dalla squadra che vuole tornare al successo dopo il passo falso contro il Pescara. "Per raggiungere la Serie A ci vuole grinta, forza, coraggio e personalità - racconta Eddy Gnahoré, rispondendo alle domande dei tifosi al sito ufficiale rosanero - Tutto questo è importante per fare punti da qui alla fine e raggiungere un obiettivo importantissimo. Mi trovo molto bene qui a Palermo, la città e la squadra mi hanno accolto bene. Qui ho avuto modo di mostrare le mie qualità, voglio rimanere a Palermo e giocare con questa squadra in Serie A. Siamo pronti per la partita di sabato contro la Cremonese, speriamo di portare i tre punti a casa".

"Tante volte mi dicono che somiglio a Pogba, soprattutto da quando sono in Italia.Il paragone mi fa piacere: lui è un campione, io però voglio essere me stesso e cerco di far bene. Mi trovo bene con quasi tutti i compagni, ma con chi ho stretto maggiormente è Coronado. Lui riesce a leggere bene il gioco, tatticamente e tecnicamente è bravo. A centrocampo mi trovo meglio con lui"."Sabato scorso, dopo il fischio finale, la testa di tutti noi era già rivolta alla sfida con la Cremonese. Non possiamo piangerci addosso, neanche sprecare energie a pensare se abbiamo guadagnato un punto o se ne abbiamo persi due. Quello che conta è che, dopo la sconfitta di Perugia, eravamo lontani sei punti dal Frosinone, mentre se oggi finisse il campionato saremmo promossi. Tuttavia, non dobbiamo pensare alla classifica. Vogliamo la Serie A ad ogni costo e daremo l'anima fino all'ultimo".Il suo futuro potrebbe essere a Palermo a vita: "Non è vero, non ho chiesto di andare via - racconta - Io e la mia famiglia ci troviamo bene a Palermo dove potrei terminare la carriera. Questa è una città facile da amare, poi i palermitani hanno una mentalità e delle abitudini simili alle nostre".