PALERMO - Testa, gambe o c'è dell'altro? Il pareggio casalingo contro il Pescara ha scoperto ulteriori nervi in casa Palermo, con una squadra che non è riuscita a cancellare il ko subito ormai una settimana fa in quel di Parma. Una chance persa per i rosanero, l'ennesima di questa stagione nonostante l'aggancio in classifica al Frosinone. Visto proprio il passo falso dei ciociari, infatti, una vittoria poteva valere qualcosa in più di un semplice secondo posto conquistato solo grazie alla differenza reti. Proprio il Parma, infatti, adesso si è fatto vivo ed ha dalla sua uno stato sia fisico che mentale al top.

Tutte qualità che stanno mancano al Palermo, ricaduto nel baratro dopo gli ultimi 180 minuti di campionato. Ha ragione Zamparini quando dice che questa squadra rischia di buttare via la promozione, motivo per cui il patron rosanero farà un blitz in settimana a Boccadifalco per capire i motivi di questo punto guadagnato nelle ultime due partite. Sicuramente adesso nella testa dei giocatori è entrato quasi l'obbligo di dover vincere: un pensiero che non fa certo bene per dei ragazzi ossessionati dal rendimento. Una libertà mentale che si associa anche ad una scarsa forma fisica, come quella di Nestorovski (che in casa su azione non segna da settembre e per la prima volta ha "assaggiato" i fischi del Barbera) e Chochev.

La tenuta fisica può essere un problema? Anche, visto che questi ragazzi sono stati spremuti a dovere nelle ultime settimane. Per ovviare a questo problema, però, Zamparini ha scelto Claudio Bordon, ma i cali della forma sono inevitabili con qualsiasi preparatore atletico. A queste due problematiche va aggiunta anche una terza, le scelte di formazione. Non vogliamo criticate Tedino, ma nelle ultime due partite sono state fatte delle scelte quantomeno opinabili (lanciare Chochev contro il Pescara piuttosto che Gnahoré e Murawski, oppure La Gumina lasciato in panchina a Parma) che hanno fatto storcere il naso anche a Zamparini. Adesso bisogna pensare alla partita di sabato contro la Cremonese, dove il Palermo non avrà altro risultato a disposizione oltre la vittoria.