della D.D.A. di Palermo stamattina hanno incontrato i ragazzi del centro di recupero giovanile Malaspina. A ridosso del confronto, al quale hanno preso parte anche alcuni studenti dell'istituto tecnico Almeyda Crispi, i due si sono "fronteggiati" in campo. Con uno spettacolare calcio di rigore, il magistrato in porta, il campione al dischetto - è stato segnato il simbolico goal di riscatto anche nella vita. "Per chi ha commesso un errore una volta ci deve sempre essere la possibilitá di rimediare; tutti devono avere una seconda occasione" - ha commentato Andrea Rispoli.ed Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, promotori dell'iniziativa - ma siamo riusciti a regalare una giornata diversa, riuscendo a trasmettere un doppio messaggio e un invito alla vittoria, per lo sport e la legalità”. "Il magistrato Vittorio Teresi, tra i PM nel processo della trattativa che ha una storia nel mondo della magistratura nella lotta contro la mafia - dice Susinno - ha sottolineato l' importanza della prevenzione, ma anche della sana competitività, che non deve mai sconfinare nella sopraffazione. Il rispetto delle regole, nella vita come nello sport, è di fondamentale importanza."I ragazzi saranno presto restituiti alla società, per questo devono avere uno scambio con il mondo esterno e mettere a frutto occasioni per rimettersi in gioco." In questa prospettiva si inserisce un'iniziativa intrapresa dal vicepresidente Nicolao: "stiamo mettendo a punto un protocollo d'intesa con la struttura - spiega Nicolao - per coinvolgere i giovani del Malaspina in attività di pubblica utilità nella circoscrizione del centro storico; una iniziativa senza precedenti, che mira ad una interazione concreta con la società."