"Diciamo che non è bastato per merito del Pescara. Abbiamo otto finali, dobbiamo guardare avanti. Ci è mancata la cattiveria, gli abruzzesi hanno tenuto molto la palla e questo ci ha messi in difficoltà. Siamo anche stati fortunati, visto che si è fermato il Frosinone: ma non dobbiamo rallentare proprio ora. Ci sono diverse squadre in pochi punti, già contro la Cremonese dobbiamo tornare a vincere. Spero di segnare anche contro i lombardi, voglio aiutare la squadra a ottenere l'obiettivo della serie A".