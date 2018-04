visti in stagione, forse anche peggio di quelli visti nelle sconfitte (poche) dei rosanero quest'anno, ci sono pochi dubbi. Col Pescara infatti le uniche cose buone viste dal pubblico del 'Barbera' sono stati il gran gol di Coronado e la parata di Pomini sul calcio di rigore calciato da Brugman, in mezzo la pressione costante dei ragazzi di Pillon che sembravano capaci di mordere su qualsiasi pallone con i rosa addirittura in affanno. Il dato lampante emerso dai 90' contro gli abbruzzesi è stato infatti quello della condizione fisica di capitan Nestorovski e compagni che dopo una prima mezz'ora, sostanzialmente accettabile, hanno offerto il fianco all'avversario che non ci ha pensato su due volte a martellare senza però riuscire a far capitolare del tutto il rivale.emersa infatti i rosa questa volta possono ringraziare la sorte, così come non era accaduto contro il Parma con diversi errori a sfavore degli uomini di Tedino, per non essere andati in svantaggio in una delle tante occasioni create dai biancazzurri nè tantomeno dopo il generoso rigore (il secondo che vede protagonista il serbo Rajkovic, ndr) concesso dall'arbitro Piscopo. Un raddoppio del Pescara in quel frangente del match avrebbe tagliato le gambe ad una squadra già quasi in ginocchio dal punto di vista della condizione che, al contrario, dopo l'intervento del proprio esperto portiere è riuscita a cavare dal fondo del barile un briciolo di energia per portarsi a casa un punto che, alla luce dei risultati delle avversarie Empoli, Frosinone e da ieri anche Parma, diventa di platino., che non era riuscita per pochissimo anche al 'Tardini' contro Calaiò, dà una grossa mano al proprio allenatore che al termine della gara si prende, come sua consuetudine quando le cose vanno male, la responsabilità per la prestazione ed il conseguente risultato che però consente di preparare con grande serenità e senza pressioni di sorta il prossimo impegno sempre casalingo contro la Cremonese reduce da una scoppola subita dal Foggia per 4-0. Ai rosanero, ed ai suoi uomini fondamentali come Gnahorè, Coronado e Nestorovski, mai come adesso serve infatti un'intera settimana per preparare al meglio una gara lavorando ovviamente anche sul centellinare le forze che in questo lungo rush finale faranno la differenza fra chi vorrà andare direttamente in serie A e chi invece dovrà passare dalla tagliola dei play-off., ieri visto a mezzo servizio dopo aver segnato il gol, uno Gnahorè dall'inizio, e non a gara in corso con Chochev che in termini qualitativi non può essere paragonato al francese, e sopratutto un attacco composto prevedibilmente ancora da Nestorovski e La Gumina che ritrovi smalto e lucidità a pochi passi dalla porta, caratteristiche quest'ultime completamente assenti nella sfida di ieri. Nel frattempo ci si coccola un secondo posto finalmente raggiunto seppur con fatica con la speranza di renderlo al più presto una posizione stabile in classifica.