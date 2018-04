Di umore diverso invece Pillon che alla sua prima panchina con il Pescara trova un prezioso punto contro una big della serie B: "Devo dire che la prestazione è stata ottima da parte dei miei giocatori e se c'è qualcuno che deve recriminare sicuramente oltre al rigore siamo noi. Dobbiamo migliorare concretizzando il bel gioco che creiamo. Abbiamo sbagliato solo sul gol di Coronado ma giocando così possiamo uscire dalle zone basse della classifica. Avevamo timore dei rosanero sulle palle inattive e i calci d'angolo ma sono contento perchè abbiamo gestito bene anche quelle".

, alla luce della prestazione offerta dai suoi uomini nel corso dei 90' contro il Pescara e dunque nel post gara Bruno Tedino commenta in questo modo il pareggio per 1-1 maturato al 'Barbera': "Quando una squadra prepara una partita in pochissimo tempo così come il Parma e la squadra diventa poco propositiva o poco aggressiva è normale che la responsabilità sia di chi allena. Nell'aspetto psicologico e nell'aspetto tattico l'allenatore ha sbagliato e lo dico con assoluta sincerità. La disponibilità dei giocatori e la forza dei giocatori non è in discussione. Avete visto i risultati di oggi? Non c'è più un risultato scontato perchè se non hai le motivazioni giuste e la bava alla bocca rischi di prendere degli schiaffi. La lotta salvezza e quella per la promozione è serratissima quindi bisogna che l'allenatore deve essere bravo a trasmettere la tensione giusta e quindi da qui alla prossima gara lavoreremo per evitare gli errori di oggi".: "I giocatori dovevano rifiatare e gente come Gnahorè, Murawski e anche Coronado avevano bisogno di riposo. Ho tirato dentro Coronado non perchè sono rincoglionito ma perchè mi ha chiesto di uscire. Noi dobbiamo fare la nostra corsa e oggi avevo la sensazione che se avessimo chiuso il primo tempo sull'1-0 poteva finire come con il Carpi ma invece ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito".: "Sarebbe facile per tanti giocatori dire che hanno giocato male ma quando molti giocano male anche gli altri non vanno bene. Chochev per noi è un valore aggiunto così come tanti altri che scalpitano nelle retrovie"."Come quello col Parma quello di oggi non c'era. Accetto tutto tranne la formalizzazione di un calciatore come Rajkovic che per il suo senso della responsabilità dà tanto a questa squadra"."Erano rivolti a me e il suo applauso non era rivolto al pubblico ma a Stefano Moreo che entrava. I miei giocatori non fanno queste cose mai".