A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 9 Moreo, 13 Gnahoré, 14 Rolando, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 24 Szyminski, 35 Murawski.

All: Bruno Tedino.

PESCARA: 1 Fiorillo; 24 Fiamozzi, 13 Coda, 18 Fornasier, 2 Crescenzi; 33 Coulibaly, 16 Brugman (cap.), 14 Valzania; 7 Mancuso, 17 Pettinari, 29 Capone.

A disp: 36 Savelloni, 3 Balzano, 9 Yamga, 10 Falco, 11 Bunino, 15 Elizalde, 19 Cocco, 23 Perrotta, 26 Machin, 28 Gravillon, 32 Cappelluzzo, 35 Baez.

All: Giuseppe Pillon.

Grande occasione oggi al 'Barbera' per i rosanero per accorciare ulteriormente sul Frosinone impegnato al 'Tardini' di Parma da dove Nestorovski e compagni sono reduci dal contestato 3-2 del giorno di Pasquetta.Tedino conferma il 3-5-2 della vigilia con Nestorovski e La Gumina in attacco e Coronado libero di spaziare alle spalle delle due punte. Torna Chochev dall'inizio a centrocampo mentre Dawidowicz prende il posto di Szyminski.22 Pomini; 28 Dawidowicz, 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli, 10 Coronado, 8 Jajalo, 18 Chochev, 19 Aleesami; 30 Nestorovski (cap.), 20 La Gumina.Fabio Piscopo (Imperia).