POMINI 7,5 Incolpevole sul pari di Valzania, la deviazione infatti lo mette fuori causa. Bravissimo nel parare il rigore all'ex Brugman.DAWIDOWICZ 5 Il polacco non è a suo agio contro attaccanti rapidi come Pettinari e Mancuso e Capone ma prova comunque a metterci una pezza con la sua fisicità.STRUNA 5,5 Dirige bene le operazioni sopratutto in uscita dall'area rosanero e duetta con Rajkovic, un altro a cui piace uscire palla al piede. Va in confusione nel secondo tempo.RAJKOVIC 5,5 Molto meno legnoso rispetto alle ultime uscite e dopo il gol al Parma molto più sicuro delle sue giocate che spesso lo vedono coinvolgere direttamente gli uomini d'attacco. Si macchia di un altro intervento che vale un rigore agli avversari, Pomini lo salva.RISPOLI 5,5 Propositivo e chiamato spesso in causa per pennellare cross, i compagni non sfruttano il suo consueto generoso lavoro.CHOCHEV Richiamato dal 1' a dare sostanza e spinta parte in sordina ma col passare dei minuti ritrova confidenza anche se la miglior condizione è ancora lontana.JAJALO Fa le solite cose egregie nella gestione del pallone ma poi rovina tutto innamorandosi del pallone e non servendolo ai compagni.CORONADO 6,5 Un'altra magia che vale un gol importante nella prima frazione e che rappresenta anche la più chiara occasione creata dai rosanero. Se non si accende lui il Palermo non gira.ALEESAMI 5 Meglio in apertura di primo tempo. Arretra gradualmente il suo raggio d'azione e le sue scorribande dopo il pari del Pescara.NESTOROVSKI 5,5 Fa quasi tutto bene, tratta quello che servirebbe ad un attaccante come lui: la lucidità in area di rigore. Traccheggia troppo col pallone e gli avversari se lo mangiano quasi sempre.LA GUMINA 5,5 Nemmeno per il palermitano è una giornata fortunata. Si libera bene al tiro ma quando arriva il momento propizio si fa ingolosire troppo e sbaglia.GNAHORE' 6 Prova a dare un pò di brio ma la squadra non lo segue.TRAJKOVSKI S.V