Sassuolo Verona sempre in serie B e sempre decisivo per un 1-1. Oggi Pomini è il grande protagonista della sfida fra Palermo e Pescara ed il suo intervento sul tiro dal dischetto di Brugman è l'episodio chiave per i siciliani che hanno portato a casa un punto importantissimo: "

Quando sei lí é una questione d'istinto - ammette il portiere rosanero - anche se c'é una preparazione in settimana che facciamo sempre. Siamo contenti per il punto ma non per la prestazione. Magari la fatica accumulata in queste ultime settimane anche dai nazionali ha pregiudicato la nostra prestazione ma alla fine è importante il risultato. Se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno ci troviamo lí in seconda posizione e oggi saremmo in A ma dobbiamo pensare che mancano otto gare e siamo padroni del nostro destino. Ho avuto la fortuna di avere spazio e quella di potermi allenare bene, ogni sabato in ritiro guardiamo le cassette dei rigoristi avversari e con Calaiò ci stavo per arrivare ma l'ha tirato bene. In carriera forse questo è il quarto o quinto rigore che paro".

PALERMO - Il suo ultimo rigore parato risaliva ad un