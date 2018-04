PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Fiamozzi; Valzania, Brugman, Coulibaly; Capone, Pettinari, Mancuso.

e ritrovare la strada verso la promozione diretta in serie A contro un avversario temibile ma in crisi di risultati come il Pescara. Per il Palermo di Bruno Tedino c'è bisogno di una vittoria immediata per mettersi alle spalle il match del 'Tardini' che ha lasciato più scorie a livello mentale che fisico e intaccato un ruolino di marcia che vedeva i rosanero imbattuti da ben sei gare. Quella con gli abbruzzesi diventa dunque l'occasione per riprendere il discorso, interrotto dalla tripletta del palermitano Calaiò, e tentare nuovamente l'assalto al Frosinone che andrà a fare visita proprio al Parma adesso intenzionato ad accorciare le distanze dalle primissime posizioni. Tedino sfiderà l'esperto Bepi Pillon, alla sua prima panchina con i biancazzurri dopo l'esonero di Epifani, e lo farà affidandosi alla maggior parte degli uomini schierati in campo lunedì scorso.Si riparte dal 3-5-2, che all'occorrenza diventa 3-4-1-2 in base alla posizione di Coronado, con due attaccanti di ruolo come La Gumina e Nestorovski dal 1' ed il trequartista brasiliano libero di svariare alle loro spalle ed inventare. Tedino torna ad affidarsi all'attaccante palermitano dunque dopo la panchina iniziale di Parma e lo fa affiancandogli il macedone tornato al gol dopo un lungo digiuno. Un cambio riguarderà anche la difesa con il polacco Szyminski che in settimana ha sostenuto allenamenti differenziati e lascerà il posto al connazionale Dawidowicz. Il reparto arretrato verrà completato da Struna e Rajkovic davanti ormai al solito Pomini. In mediana Gnahorè e Murawski rifiatano in favore di Chochev che comporrà la cintura con l'insostituibile Jajalo e gli esterni che saranno Rispoli e Aleesami.Pillon si affida al 4-3-3 con il tridente d'attacco composto da Capone, Mancuso e Pettinari, quest'ultimo in ballottaggio con Cocco. In difesa davanti al portiere Fiorillo giocheranno Crescenzi, Coda, Perrotta e Fiamozzi. A centrocampo l'ex Brugman, in dubbio fino all'ultimo, dovrebbe giocare in cabina di regia con Valzania e Coulibaly ai lati.Pomini; Dawidowicz, Struna, Rajkovic; Rispoli, Chochev, Jajalo, Aleesami; Coronado; La Gumina, Nestorovski.Fabio Piscopo di Imperia.