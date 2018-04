È questa la mossa vincente che secondo Bruno Tedino servirà al Palermo domani nella sfida contro il Pescara. Una partita che i rosanero dovranno gestire al meglio contro una formazione insidiosa, reduce da un momento negativo e da un cambio di allenatore. Il Palermo deve cancellare il ko di Parma ed il tecnico rosanero sa cosa serve: "In questa partita servirà grande attenzione, questo farà la differenza. Sarà una partita difficile perché loro davanti hanno giocatori di grande gamba e ripartenza, tutti funzionali al gioco di Zeman di inizio stagione. Bisognerà fare con grande attenzione la fase di transizione perché loro sono bravi. Con Pillon ci conosciamo molto bene dal 89-90, quando lui giocava a Treviso e io allenavo le giovanili. Nelle nostre zone ha portato un calcio innovativo, siamo cresciuti insieme. Lo stimo tantissimo"., ma sembra certo il ritorno dal primo minuto della coppia d'attacco Nestorovski-La Gumina: "Torniamo a parlare di uno dei pochi cretini del mondo del calcio, che sarei io, che ha avuto fiducia in un giocatore ai più sconosciuti. Se qualcuno parla bene di La Gumina mi fa un grandissimo complimento. Quando si giocano tre partite in sette giorni c'è un dispendio energetico notevole, con o senza lui abbiamo vinto o perso delle partite. Dopo il primo tempo eravamo sotto 2-0 con un tiro in porta. Nestorovski e La Gumina possono giocare insieme, sin dall'amichevole fatta a inizio anno con il Monreale, ma a determinate condizioni. La prestazione di Parma è stata sufficiente nel contesto calcistico, di quello che avevamo preparato. Non siamo stati bravi come squadra a fare un lavoro di aggressione, come contro il Carpi".compreso il loro rendimento durante la settimana. Si vince con venti giocatori, mai con undici o con 2-3. Se giochi la schedina il martedì fai sempre tredici, poi non è quasi mai così. Non siamo degli sbandati, credo di aver instaurato un rapporto con le persone tale da far capire cos'è la formazione. Questa è figlia di tanti ragionamenti: abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Aleesami non giocava da tempo, abbiamo il dovere di avere tutti titolari da qui a fine campionato. Abbiamo degli strumenti che ci consentono notte e giorno di considerare le condizioni dei giocatori. Credo ci siano stati dei giocatori che hanno avuto la possibilità di scendere in campo ininterrottamente perché meritato, altri hanno giocato meno. Tutti i calciatori che sono qui a Palermo sanno di essere dei titolari. Difficilmente ho messo in campo la stessa formazione, il contraccolpo psicologico si riceve per altri motivi"., motivo per cui il Palermo spera di rivedere un 'Barbera' pieno di tifosi come contro il Frosinone. "L'ho detto a inizio stagione: non voglio entrare nella testa dei tifosi, ognuno deve essere libero di interpretare il momento - ammette Tedino - Per noi è un momento importante, sentivamo i boati della curva a Parma. In questo momento abbiamo bisogno dei tifosi, ma non devo lanciare loro nessun messaggio. Noi lavoriamo sempre con umiltà, dedizione e attaccamento ai colori"., due giocatori che Tedino stima fortemente: "Chochev è un giocatore che amo e che ho descritto come un calciatore completo per il mio tipo di calcio. L'ho aspettato un po', può tornare utile da qui alla fine del campionato. Ha grande qualità e nel DNA ha il fare gol. Jajalo è un professionista esemplare, aveva solo bisogno di un po' di fiducia come tantissimi giocatori che sembra possano spaccare il mondo. Mato gioca in un ruolo che non è suo, si è calato in questa parte con grande bava alla bocca. Questo è un vantaggio che ha ricevuto da parte dello staff: più siamo uniti, più la squadra si sente forte"."Parma e Perugia sono due squadre molto organizzate. Noi non guardiamo né dietro né davanti, pensiamo a noi. Stiamo ragionando su una quota che secondo noi può garantire la Serie A. Facciamo il nostro percorso, consapevoli che tutte le partite sono da dentro o fuori, ma che bisogna giocare con serenità e determinazione. La squadra vorrei vederla determinata e con la bava alla bocca anche nelle amichevoli contro la terza categoria. Bisogna dimostrare ogni giorno che facciamo un lavoro importante e che siamo dei professionisti esemplari".