PALERMO - Il ritorno delle doppia punta e del trequartista per tornare al successo. Bruno Tedino studia le mosse per battere il Pescara nella partita in programma domani pomeriggio al Barbera: bisogna cancellare il ko di lunedì sera contro il Parma, motivo per cui la sfida contro i biancocelesti di Bepi Pillon assume una valenza fondamentale. La lotta per il secondo posto - vista anche la fuga dell'Empoli, squadra che in questo momento sembra irraggiungibile - è apertissima ed il Palermo deve anche sfruttare il contemporaneo scontro diretto del Frosinone contro il Parma per ritornare la seconda forza di questo campionato.La squadra che ha perso al Tardini non è stata completamente bocciata da Tedino, ma sicuramente ci saranno delle novità. Una su tutte è quella di Nino La Gumina: è facilmente prevedibile il ritorno dal primo minuto dell'attaccante palermitano, visto anche il suo stato di grazia delle ultime settimane. La Gumina è stato provato al fianco di Nestorovski in un 3-5-2 che facilmente può trasformarsi in un 3-4-1-2 vista la presenza di Igor Coronado. Tutto dipenderà dal brasiliano che, in partenza, dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala, ma con libertà di movimento e la possibilità di avanzare nel ruolo di trequartista dietro alle due punte.Una novità potrebbe arrivare in difesa: ieri Szyminski ha svolto un allenamento differenziato programmato e potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto spazio al connazionale Dawidowicz, con Struna e Rajkovic inamovibili a completare il terzetto davanti a Pomini. Due i ballottaggi al centrocampo: uno in mezzo, con Murawski e Gnahoré pronti a contendersi una maglia da titolare (il francese sembra leggermente avanti, ma sara un dubbio che Tedino risolverà soltanto nell'immediato prepartita) , l'altro sulla corsia di sinistra anche se Aleesami è nettamente in vantaggio su Rolando. Il norvegese deve mettere minuti nelle gambe per proseguire il processo di recupero e, soprattutto, deve cancellare la brutta prestazione di Parma. Non ci sono dubbi, invece, sull'impiego di Rispoli e Jajalo, veri perni di questa squadra.