(bravi ragazzi, ndr). Umiltà e tanta gavetta sono due cose che accomunano Bepi Pillon e Bruno Tedino, due veneti pronti a scontrarsi a più di 1400 km dalla loro terra natia. Eppure sono appena otto i chilometri che dividono Preganziol - paese d'origine di Pillon che conta poco più di sedicimila abitanti - e Treviso, città "ufficiosa" d'origine di Tedino (che però è nato all'Ospedale di Udine e che per i primi sette anni di vita ha vissuto a Sacile, paese del Friuli Venezia Giulia). Proprio Treviso accomuna i due tecnici che si sono ritrovati nella stessa società, quella biancoceleste, nella stagione 1989-1990: Tedino allenava le giovanili, mentre Pillon giocava con la maglia trevigiana in Serie C2 nel penultimo anno della sua carriera da giocatore.detenendo anche un record unico in Italia: tre promozione, dalla Serie D fino alla Serie B, tutte con la stessa squadra. Una gavetta sicuramente più lunga per Tedino che solo quest'anno ha potuto assaggiare il campionato cadetto, dove invece Pillon conta 271 partite, più 63 in Serie A e quelle in Serie C per un totale di 367 panchine tra i professionisti. Quasi 140 in meno per Tedino, invece, che conta 228 partite tra i pro con le sole panchina di quest'anno in Serie B e nessuna in Serie A., in una piazza dove è difficile restare in sella per tanto tempo e dove sta riuscendo a resistere anche contro le critiche ed i momenti bui. L'umiltà lo contraddistingue e proprio questo servirà anche per battere il Pescara: nonostante i biancocelesti siano una delle peggiori squadre per rendimento in questo 2018, la partita di sabato resta temibile per l'allenatore che siede in panchina. Quel Pillon vecchia volpe dei cadetti, pronto a fare lo sgambetto al suo conterraneo.