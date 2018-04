PALERMO - Subito dopo l'uscita delle formazioni ufficiali della partita tra Parma e Palermo, quello che ha sorpreso tutti i tifosi rosanero (e non solo) è stata l'esclusione dall'undici di partenza di Nino La Gumina. Il giovane bomber palermitano aveva dimostrato il suo momento d'oro con tre gol in altrettante partite, ma Tedino aveva deciso di farlo riposare per poi lanciarlo a inizio secondo tempo a partita quasi del tutto compromessa. Quarantacinque minuti che hanno certificato ancora una volta lo stato di forma di La Gumina, entrato in campo con grandissima voglia di fare e che ha cambiato lo spirito di un Palermo fino a quel momento anonimo.

La domanda adesso sorge spontanea e torna in auge: La Gumina e Nestorovski possono convivere? Si e no. La risposta è duplice perché i due giocatori hanno affrontato insieme diverse partite, con risultati altalenanti. Chi sta dimostrando di avere uno stato di forma migliore, però, è il palermitano. È vero che Nestorovski ha ritrovato il gol su azione in quel di Parma, ma è stato solo un piccolo acuto dopo una partita anonima contro un Lucarelli che lo ha sovrastato in ogni angolo del campo.

Tutte analisi che Tedino avrà fatto e che tiene in considerazione, anche in vista della partita di sabato pomeriggio contro il Pescara. Il 3-5-2 non si cambia e con Coronado nel ruolo di trequartista, quello dove ha dimostrato di rendere al meglio, c'è spazio solo per un attaccante. L'alternativa sembra il 3-4-1-2, ma in quel caso Coronado giocherebbe più da mezzala che da trequartista per dare equilibrio alla squadra. La cosa certa è che questo Palermo, in questo momento, non può fare a meno di Nino La Gumina.