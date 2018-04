PALERMO - Un piccolo passo ancora sbagliato per il salto di qualità che non arriva. Da oggi il Palermo ha in testa la partita contro il Pescara, in programma sabato pomeriggio al Barbera, ma la sconfitta di lunedì sera al Tardini di Parma brucia ancora. Non tanto per le decisioni arbitrali - tema che va avanti ormai da più di ventiquattro ore e che ha portato ad un botta e risposta a distanza tra le società - ma quanto per l'occasione persa per ritornare al secondo posto in classifica. Il Frosinone, infatti, è riuscito a resistere all'assalto dei rosanero senza giocare, ma ha visto allontanare (forse definitivamente) l'Empoli.La formazione di Aurelio Andreazzoli attualmente è di un'altra categoria, una spanna sopra tutte le altre, e con otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica sembra ormai lanciata verso la Serie A. Anche i toscani, però, dovranno stare attenti alle bucce di banana che ci saranno da qui alla fine, anche con un attacco spuntato per gli infortuni di Rodriguez e Donnarumma.Attualmente sembra una lotta al secondo posto e rischia di scatenarsi un pacchetto di mischia. Racchiusi in cinque punti ci sono cinque squadre: Frosinone, Palermo, Parma, Bari e Perugia. Il dato preoccupante per i rosanero di Bruno Tedino è che contro queste formazioni, nelle sfide lontano dal Barbera, è riuscito a raccogliere appena quattro punti. Un dato che non cambia se si considera anche la disastrosa trasferta a Empoli.Proprio gli scontri diretti stanno facendo la differenza, ma non tanto quelli in casa (dove il Palermo non ha perso con nessuno delle prime sei in classifica) ma quanto quelli in trasferta. E lì il Palermo ha perso in ben tre occasioni: al Castellani di Empoli, al Curi di Perugia e, in ultima analisi, al Tardini di Parma. Tutte partite che potevano segnare il salto di qualità che il Palermo finora non è riuscito a fare.È vero che la squadra ha cambiato volto nell'ultimo periodo dopo il blackout di tre sconfitte consecutive, ma è anche vero che ci sono ancora dei passaggi a vuoto che costano caro. Il Palermo spesso si è mostrato un po' come dottor Jekyll e mister Hyde, con il volto migliore nei secondi tempi quando a volte le partite risultano già in salita o totalmente compromesse. Bisogna ripartire in quella che sembra una lotta solo per il secondo posto e, adesso, il calendario sembra sorridere al Palermo con lo doppio scontro tra le mura amiche con Pescara prima e Cremonese poi: servirà bottino pieno per riprendere la marcia verso la Serie A.