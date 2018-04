dopo la dolorosa sconfitta contro il Parma. Il norvegese riparte proprio dal k.o. maturato al "Tardini": "Il match col Parma è stato piuttosto particolare - spiega Aleesami al sito ufficiale del club -. In questo momento abbiamo solamente la possibilità di analizzarla, ma forse è più utile soffermarsi sul gioco espresso e sulle occasioni create. Bisogna migliorare partita per partita, curando sempre più dettagliatamente la fase difensiva e quella offensiva. Anche in questo modo si conquista la promozione".composta da quei giocatori rimasti dopo la retrocessione dello scorso anno. Da Rispoli a Nestorovski, passando per Jajalo, Chochev e lo stesso Aleesami, l'intento è quello di riscattare prontamente l'amarezza vissuta poco meno di un anno fa: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, non ci sono alternative a questo. Già contro il Pescara avremo di fronte un avversario intenzionato a rimettersi in carreggiata dopo un periodo negativo. Vogliamo vincere e regalare un sorriso ai nostri tifosi. Tutti insieme dobbiamo spingere sull'acceleratore in questi due mesi decisivi".e potere dare una mano ai miei compagni. Finalmente mi sento bene e quotidianamente avverto miglioramenti. Proprio per questo voglio ringraziare lo staff medico così come quello tecnico, i fisioterapisti, la squadra e anche la mia famiglia: tutti mi sono stati accanto e questo mi ha facilitato il compito. Adesso c'è un percorso da completare, nelle ultime nove partite dobbiamo prenderci la promozione. Uniti ce la possiamo fare".