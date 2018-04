PALERMO - Non riesce a darsi pace il Palermo dopo la sconfitta di ieri sera contro il Parma con non poche polemiche arbitrali visti gli errori del signor Marinelli. "Era una partita che temevo molto per l'arbitraggio, sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino - racconta Maurizio Zamparini al sito ufficiale del Palermo - Guardate lo scorso anno le partite dei playoff, Parma-Pordenone c'è stato lo stesso filo di ieri sera. Quando l'arbitro fa un errore è un conto, quando ce ne sono 2-3 solo nei confronti del Palermo c'è bisogno che qualcuno indaghi".

Rabbia e indignazione da parte del patron rosanero che chiede un intervento della Procura: "Oggi sui giornali di Palermo leggo allibito che il primo gol forse era in fuorigioco, mentre tutta la stampa diceva che era certamente in fuorigioco, così come il guardalinee. Mi sembra brutto, almeno Palermo difenda la squadra dalla porcheria subita ieri sera. Qualcuno in procura federale indaghi. Speriamo ci lascino giocare a calcio e non ci condizionino le partite come ieri sera. Quando vedo una squadra aiutata come il Parma ieri sera mi preoccupo, questo non è più calcio".

Parma, però, è un capitolo da archiviare e si pensa già al Pescara: "Non sarà una partita facile, così come tutte le altre. In questo momento non sono sereno, quanto successo ieri mi ha turbato, butta all'aria tutto il lavoro che abbiamo fatto. Il Palermo non ha bisogno di alcun favoritismo".