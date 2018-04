per prendere il treno giusto per i posti che contano i rosanero mancano clamorosamente la coincidenza. E' accaduto già altre volte in questa stagione, con il Palermo di Bruno Tedino che dalla prima posizione si è visto scavalcare da Empoli e Frosinone, ed è successo anche ieri contro il Parma al 'Tardini' con i rosanero che hanno fallito l'occasione di riportarsi in seconda posizione dopo un lungo inseguimento lungo sei giornate, con i siciliani capaci d'inanellare quattro successi e due pareggi per mettere nel mirino proprio i ciociari in vista del recupero di Pasquetta, senza approfittare del turno di pausa dei ciociari. Ed è stata proprio una Pasquetta amara quella dei tifosi rosanero che invece di festeggiare dopo la tradizionale scampagnata primaverile si sono visti andar storta la giornata col 3-2 confezionato proprio da un palermitano doc come Emanuele Calaiò.del mercato invernale dei rosanero, così come lo era stato Di Carmine del Perugia poi guarda caso giustiziere dei siciliani nel match vinto dagli umbri allo scadere al 'Curi', si è trasformato nel peggior incubo della difesa di Tedino che ieri è tornata ad accusare dopo il gol contestatissimo dell'1-0 dei preoccupanti black out che hanno portato prima al rigore trasformato sempre da Calaiò (fallo senza attenuanti di Rajkovic su Dezi, ndr) e poi addirittura al terzo gol in apertura di secondo tempo con la retroguardia troppo lenta a rinvenire sempre su un Dezi attivissimo e pronto a servire ancora la punta ex Napoli e Catania.resta della prestazione offerta dai rosanero è la reazione nel momento più buio del match. Sotto di tre gol infatti si è rivisto il Palermo combattivo e sul pezzo delle ultime gare con finalmente Nestorovski di ritorno al gol dopo un digiuno che durava ormai dalla gara casalinga con l'Ascoli. Un gol inutile in sè e per sè ma che per il capitano del Palermo e per Tedino rappresenta tanto in vista delle prossime nove finali in cui i rosanero avranno bisogno più che mai della vena realizzativa del nazionale macedone. Fra le indicazioni che l'allenatore ex Pordenone si porta dall'Emilia c'è infatti l'utilizzo in contemporanea di Nestorovski e La Gumina, quest'ultimo bravo ad aprire nuovi spazi nel secondo tempo, con Coronado alle loro spalle (anche se il brasiliano ha faticato parecchio dopo tante gare sopra la media generale, ndr). Chissà dunque che già dalla prossima sfida col Pescara non cambi qualcosa nello scacchiere iniziale con una formazione più offensiva nell'immediata ricerca del gol del vantaggio.