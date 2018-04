Sono molto arrabbiato perché siamo sempre noi abituati a parlare delle nostre esibizioni quindi anche noi abbiamo delle responsabilità perché abbiamo fatto degli errori però in occasione del gol di Calaiò non può essere considerato un retropassaggio o rimettere in gioco. Io non ho mai parlato degli arbitri e non li giudico mai perché quando arbitro io le partitelle in settimana capisco la difficoltà con cui devono lavorare. Non voglio parlare anche delle altre occasioni capitate prime perché sono episodi che portano la gara su un binario piuttosto che su un altro. Non dico niente però ripeto non è giusto in questo momento portare il discorso solo sul piano arbitrale. Abbiamo perso ma siamo rimasti in piedi sempre con qualche episodio a sfavore. Il Palermo è vivo è forte ed ha tempra stando dentro il match quasi sempre contro un Parma forte".

anche se la prestazione della sua squadra non ha deluso le sue aspettative. Bruno Tedino al termine della sfida col Parma analizza il match dal punto di vista degli episodi: ""Abbiamo subito il ritmo dei tre attaccanti del Parma che nelle ripartenze ci hanno messo in difficoltà. Il gol del 3-0 ci ha tagliato le gambe perché sul 2-0 potevamo recuperarla tranquillamente. Con questo gruppo possiamo andare lontano però dobbiamo migliorare negli errori che commettiamo. Non faremo calcoli ma continueremo a fare tre punti già a partire dalla prossima gara."Se stanno bene Coronado, La Gumina e Nestorovski possono giocare tutti e tre insieme. Dobbiamo considerare però che Coronado e La Gumina hanno giocato tante gare di fila e quindi almeno uno dei due doveva rifiatare. Coronado ha bisogno di giocare con giocatori che aprono gli spazi e dunque in futuro potremmo vedere una soluzione di questo tipo".