POMINI 6 Incolpevole sul primo gol, vicino a parare il rigore di Calaiò.RAJKOVIC 6 Sciocco il suo intervento su Munari in occasione del rigore concesso da Martinelli. Poi trova un gol da centravanti, il suo primo in rosanero, nel finale.STRUNA 5 In difficoltà nel confronto con un attacco molto esperto e veloce come quello emiliano.SZYMINSKI 5 Sempre in ritardo su Di Gaudio che gli scappa quasi sistematicamente.RISPOLI 5,5 Poco concreto nella spinta e nella rifinitura dei cross.GNAHORE' 5,5 Ci mette meno concretezza rispetto alle altre gare. Troppi palloni sbagliati.JAJALO 6,5 Un assist delizioso per il gol di Nestorovski ed una prova da vero leader nonostante la gara oggettivamente complicata.MURAWSKI 5,5 Tanti falli e poca lucidità negli appoggi ai compagni d'attacco. Lascia il posto a La Gumina ad inizio ripresa.ALEESAMI 5 Rientra dopo una lunga assenza e gli manca ancora la lucidità e la spinta necessaria contro un avversario come il Parma. Nel primo tempo serve un grande pallone a Nestorovski non sfruttato dal macedone.CORONADO 5 Cerca un guizzo che non arriva mai. Gara opaca del brasiliano.NESTOROVSKI 6 Il gol che gli mancava da tanto tempo e un'occasione sprecata nel primo tempo. Per il macedone una gara col sorriso a metà.LA GUMINA 6 Entra nella ripresa ma fa soltanto a sportellate con gli avversari.ROLANDO S.VDAWIDOWICZ S.V