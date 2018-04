PALERMO (3-5-2): Pomini; Dawidowicz, Struna Szyminski; Rispoli, Jajalo, Chochev, Coronado, Aleesami; Nestorovski, La Gumina. All: Tedino.

Arbitro: Martinelli di Tivoli.

, una sfida che mette a confronto la terza e la quarta forza del campionato di serie B che si giocano una grossa fetta delle proprie chance di risalita nella massima serie. Questo è Parma-Palermo, in programma nelle giornata di Pasquetta allo stadio 'Tardini' alle ore 20:30, match che per i rosa di Tedino rappresenta il possibile sorpasso al Frosinone al secondo posto mentre per i ducali la possibilità di riaprire i discorsi in chiave promozione diretta. I siciliani arrivano da ben sei risultati utili consecutivi e i 90' contro gli emiliani, anche se secondo il tecnico Tedino non lo sono, possono diventare il crocevia della stagione dei siciliani che nella formazione iniziale ritroveranno qualche nazionale assente nelle ultime gare.Cambiano gli interpreti ma non il modulo e dunque anche questa sera sarà ancora 3-5-2 per Tedino che rinuncia a Gnahorè, Rajkovic e Murawski, grandi protagonisti delle ultime gare, ed inserisce Dawidowicz e Chochev. Davanti a Pomini giocheranno dunque Szyminski e Struna con appunto Dawidowicz, quest'ultimo di ritorno da uno stato influenzale, mentre a centrocampo la novità principale è l'arretramento di Coronado da mezzala e il ritorno di Chochev per Gnahorè. In mezzo ai due giocherà Jajalo mentre Rispoli e Rolando sono confermatissimi sulle fasce. In avanti torna dal 1' Nestorovski con il La Gumina in forma visto in questa fase di stagione candidato numero uno a fargli da spalla. Moreo e Trajkovski partono invece dalla panchina.D'Aversa, squalificato dopo la lite avvenuta con Novellino nel turno precedente, punterà sul 4-3-3 che tanto bene sta facendo in questo momento con il tridente composto dal palermitano Calaiò, Insigne e Baraye. In difesa davanti a Frattali giocano Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare e Gagliolo. A centrocampo l'ex Munari in cabina di regia con Dezi e Barillà ai lati.Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Insigne, Calaiò, Baraye. All: D'Aversa.