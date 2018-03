TRAPANI - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Porta a casa i tre punti il Trapani che alla vigilia di Pasqua si regala un successo pesantissimo non tanto nel risultato, ma quanto ai fini della classifica. Grazie all'1-0 al Provinciale contro il Matera, infatti, i granata salgano ad appena due punti dalla vetta della classifica visto il contemporaneo pareggio del Lecce in casa contro il Siracusa. Dicevamo del match contro la formazione lucana che già alla vigilia non sembrava impossibile, visto che la squadra di mister Gaetano Auteri è arrivata in Sicilia con appena quindici convocati ed una situazione all'interno dello spogliatoio non proprio semplicissima.

Nelle ultime partite, però, la squadra di mister Calori ha dimostrato di essere cinica: tre vittorie consecutive, tre gol fatti e zero subiti. Una difesa blindata anche oltre alle assenze, visto che oggi mancavano Silvestri e Drudi.Il gol arriva anche nel primo tempo, ma l'arbitro annulla la rete di Evacuo per una posizione di offside. La gioia, però, non tarda ad arrivare e porta la firma proprio del bomber granata ad inizio del secondo tempo. Calcio d'angolo dalla destra, sponda di Pagliarulo che regala ad Evacuo una palla solo da spingere in rete. La stanchezza taglia le gambe al Matera, incapace di reagire, e che rischia di crollare nel finale quando il Trapani non riesce a chiudere la partita. Dopo cinque minuti di recupero, però, la gioia è tutta per la squadra di Calori che tra sette giorni giocherà in casa della Virtus Francavilla e che rivede più vivo che mai il sogno Serie B.47' Evacuo: Pacini; Fazio, Pagliarulo, Visconti; Marras, Scarsella, Corapi, Palumbo (77' Steffè), Rizzo; Evacuo, Polidori (68' Murano).: Furlan, Ferrara, Bastoni, Canino, Girasole, Aloi, Dambros, Campagnacci, Minelli.: Calori.: Tonti; Salandria, Buschiazzo, De Franco, Di Sabatino; Urso, Maimone, Di Livio, Tiscione, Sartore; Casoli.: Mittica, Gigli, De Falco, Taccogna.: Auteri.: Zufferli di Udine: Ammoniti Maimone (M) e Palumbo (T)